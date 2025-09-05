Em noite infeliz de zagueiro da Ferroviária, Coritiba goleia e volta a liderar a Série B

Com gols no segundo tempo, o Coritiba goleou por 4 a 0 a Ferroviária e, mais uma vez, pulou à frente na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. João Ramos, contra, Rodrigo Rodrigues, Yuri Castilho e Gustavo Coutinho definiram o triunfo dos paranaenses na noite desta sexta-feira (5). A partida da 25ª rodada ocorreu no Couto Pereira, em Curitiba.

O resultado leva o Coxa a 46 pontos na tabela, dois a mais do que o Goiás (44), que joga no domingo fora de casa frente ao Avaí. O time paranaense volta a vencer após quatro jogos como mandante.

Na próxima rodada, o Coritiba terá pela frente o duelo direto contra o Goiás na briga pela liderança da competição. O jogo será na próxima sexta, às 21h30, novamente no Couto Pereira. Já a Ferroviária volta a campo no dia 15 (segunda-feira), às 19h, contra o Novorizontino, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Boas chances, mas tudo igual

As equipes alternaram boas chances na primeira etapa, mas o Coritiba esteve mais próximo de balançar a rede em seus domínios. Chegou, inclusive, a carimbar a trave da Ferroviária em chute de Vini Paulista – o goleiro Dênis Júnior fez a defesa na sequência. Os visitantes, em contrapartida, apostaram em contragolpes e só não tiveram sucesso porque apresentaram falhas no último passe. O atacante Lucas Ronier também levou perigo ao time paulista em cabeceio que passou perto da meta. O jogo foi paralisado em duas ocasiõesp ara atendimento médico a Josúé, do Coxa, e depois Juninho, da Locomotiva.

Coritiba avassalador

O Coritiba voltou do intervalo disposto a somar três pontos diante dos seus torcedores. E teve a vida facilitada logo no minuto inicial, quando o zagueiro João Ramos mandou contra a própria rede. Em levantamento na área, a bola desviou na cabeça do defensor – Rodrigo Rodrigues e Maicon também estavam no lance. Embalados, os anfitriões não custaram a ampliar: aos 13′, Rodrigo Rodrigues recebeu lançamento, levou a melhor sobre João Ramos e tocou por cima de Dênis Júnior. Com o controle das ações, o Coxa chegou ao terceiro gol. E pela terceira vez com João Ramos envolvido. E lançamento nas costas do zagueiro, Gustavo Coutinho fez corte sobre o rival serviu Iury Castilho no meio: 3 a 0. Ainda deu tempo para Castilho retribuir a assistência para Gustavo Coutinho, aos 42′, transformar o placar em goleada.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6)

Botafogo-SP x Athletico-PR – 16h

Domingo (7)

Criciúma x Chapecoense – 16h

América-MG x Operário – 18h30

Avaí x Goiás – 20h30

Segunda-feira (8)

Novorizontino x Atlético-GO – 19h30

Cuiabá x CRB – 20h

Vila Nova x Athletic – 21h30

