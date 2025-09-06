Alemanha x Irlanda do Norte: onde assistir, escalações e arbitragem

Alemanha e Irlanda do Norte se enfrentam neste domingo (7) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 2ª rodada do Grupo A da competição, no RheinEnergieStadion, em Colônia. Eslováquia e Luxemburgo completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).
Como chega a Alemanha
A tetracampeã do Mundo vive um momento complicado e vem de uma derrota nas Eliminatórias. A Alemanha teve uma atuação ruim e perdeu por 2 a 0 para a Eslováquia, em Bratislava, na estreia do Grupo A. Dessa forma, a seleção alemã é a lanterna da chave.
Além disso, Julian Nagelsmann enfrenta uma série de problemas no elenco. Jamal Musiala, Kai Havertz, Deniz Undav, Ter Stegen e Nico Schlotterbeck, lesionados, não estão à disposição do treinador nesta Data Fifa e desfalcam a Alemanha.
Como chega a Irlanda do Norte
Por outro lado, a Irlanda do Norte surpreendeu nesta fase inicial das Eliminatórias e está na liderança do Grupo A, com os mesmos três pontos da Eslováquia. Isto porque a seleção estreou na chave com uma vitória por 3 a 1 sobre Luxemburgo.
Dessa maneira, a Irlanda do Norte quer seguir fazendo história e arrancar pontos da Alemanha para se firmar na briga por uma vaga na Copa do Mundo.
Por fim, Conor Hazard, Pierce Charles, Paul Smyth, Daniel Ballard, Brodie Spencer e Ciaron Brown são as baixas do técnico Michael O’Neill para esta Data Fifa.
ALEMANHA X IRLANDA DO NORTE
2ª rodada do Grupo A das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: domingo, 07/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE).
ALEMANHA: Baumann; Collins, Rüdiger, Tah e Mittelstädt; Kimmich, Gross e Wirtz; Adeyemi, Woltemade e Gnabry. Técnico: Julian Nagelsmann.
IRLANDA DO NORTE: Peacock-Farrell; Bradley, Devenny e Toal; McNair, Hume, McCann e Charles; Reid, Price e Galbraith. Técnico: Michael O’Neill.
Árbitro: Espen Eskås (NOR).
VAR: Marco Di Bello (ITA).
