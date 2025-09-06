Lituânia x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

Lituânia e Holanda se enfrentam neste domingo (7) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 13h (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada do Grupo G da competição, no Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas. Polônia, Finlândia e Malta completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).
Como chega a Lituânia
A Lituânia faz uma campanha ruim nas Eliminatórias e está cada vez mais distante da briga por uma vaga na Copa do Mundo. Isto porque a seleção já disputou quatro partidas neste Grupo G e ainda não conseguiu vencer. Ao todo, são três empates e uma derrota, com três gols marcados e um sofrido.
Além disso, a Lituânia tem um desfalque confirmado para o jogo deste domingo. Edgaras Utkus, expulso na última partida, vai cumprir suspensão e está fora do duelo contra os holandeses.
Como chega a Holanda
Por outro lado, a Laranja Mecânica, mesmo com uma rodada a menos neste Grupo G, é a líder da chave. A Holanda tem os mesmos sete pontos de Finlândia e Polônia, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Ao todo, a Holanda tem duas vitórias e um empate, com 11 gols marcados e somente um sofrido.
Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Ronald Koeman mantenha a base da equipe que empatou com a Polônia na última rodada. No entanto, Memphis Depay, do Corinthians, pode ser poupado e começar no banco.
LITUÂNIA X HOLANDA
5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026
Data-Hora: domingo, 07/09/2025, às 13h (de Brasília).
Local: Estádio Darius e Gir?nas, em Kaunas, Lituânia.
LITUÂNIA: Gertmonas; Upstas, Girdvainis, Beneta e Tutyskinas; Vorobjovas, Sirgedas, Lasickas, Gineitis e Dolznikov; Paulauskas. Técnico: Edgaras Jankauskas.
HOLANDA: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Reijnders e Koopmeiners; Xavi Simons e Gakpo; Weghorst. Técnico: Ronald Koeman.
Árbitro: Elchin Masiyev (Azerbaijão).
Assistentes: Elshad Abdullayev (Azerbaijão) e Parvin Talibov (Azerbaijão).
VAR: Benoît Millot (FRA).
