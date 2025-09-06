InícioEsportes
Raphinha denuncia racismo na Disney após filho ser ignorado por personagens

Raphinha denuncia racismo em parque da Disney após filho ser ignorado por personagens
O atacante Raphinha, do Barcelona e da seleção brasileira, usou as redes sociais para acusar a Disney de racismo. Segundo o jogador, seu filho Gael, de apenas 2 anos, foi ignorado pelos personagens Tico e Teco durante visita ao parque em Paris.

Em vídeos publicados pelo próprio atleta, é possível ver o menino se aproximando para abraçar um dos personagens. Outras crianças que estavam na fila recebem o carinho normalmente, mas quando chega a vez de Gael, o personagem se afasta e não o atende.

“Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer ‘esnobar’, para não falar outra coisa”, escreveu o jogador. “Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?”, escreveu Raphinha no Instagram.

Inclusive, a mulher do jogador, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também compartilhou as imagens e manifestou indignação. Nos comentários, Raphinha chegou a criticar o funcionário responsável pela fantasia: “Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança”.

O episódio ocorreu enquanto Raphinha defendia a seleção brasileira na Data Fifa. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti segue preparação para enfrentar a Bolívia, em El Alto, na última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/09/2025 10:34
