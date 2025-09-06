InícioEsportes
Vídeo: Cristiano Ronaldo empurra torcedor no hotel da seleção portuguesa

Cristiano Ronaldo empurrou o fã enquanto a delegação deixava a concentração em Yerevan, na Armênia

Cristiano Ronaldo empurrou o fã enquanto a delegação deixava a concentração em Yerevan, na Armênia - (crédito: Reprodução de Vídeo)

Um vídeo com Cristiano Ronaldo circula nas redes sociais e está provocando muita polêmica. O capitão da seleção portuguesa foi flagrado empurrando um torcedor que tentou se aproximar.

Veja o vídeo:

O episódio aconteceu no hotel onde Portugal está hospedado, em Yerevan, na Armênia. Enquanto a delegação caminhava em uma área comum do prédio, um jovem surgiu correndo em direção a Ronaldo para tentar tirar uma selfie. O torcedor acabou sendo empurrado pelo jogador.

A cena dividiu opiniões. Parte do público defende que o espaço do atleta foi invadido de forma desrespeitosa, enquanto outros acreditam que o craque poderia ter reagido de maneira diferente.

Portugal enfrenta a Armênia neste sábado, às 13h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 06/09/2025 11:34
