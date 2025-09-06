NFL se consagra no Brasil, e Neo Química Arena recebe público digno de Corinthians

A NFL voltou a São Paulo nessa sexta-feira (05) e repetiu o feito de 2024: arquibancadas lotadas, atmosfera vibrante e um público digno de Corinthians. Pela segunda vez consecutiva, o Brasil se tornou palco de uma partida oficial da liga norte-americana com casa cheia, num evidente fortalecimento da presença da modalidade no calendário esportivo nacional.

Desta vez, a Neo Química Arena abriu suas portas para vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21, pelo início da temporada 2025 da NFL. O triunfo ocorreu diante de 47.800 torcedores, que por pouco não bateram o recorde histórico do estádio na final do Paulistão deste ano, com 48.196 pagantes.

Para viabilizar a realização do evento, os organizadores realizaram ajustes na infraestrutura do estádio. Arquibancadas móveis foram instaladas no setor Leste para adição de cerca de 1.500 assentos. Em contrapartida, a exigência padrão NFL impôs a retirada de outros 1.600 lugares do setor Norte, com a instalação de estruturas temporárias.

Resposta imediata ao investimento

A torcida brasileira abraçou a proposta mesmo diante dos preços elevados – entre R$ 825 e R$ 3.400. Não à toa, esgotou os ingressos e superou a média de público do Corinthians no Brasileirão 2025, que gira em torno de 42 mil pessoas.

Os acessos e a busca elevada demonstram, na visão dos organizadores, mais um sinal verde para força crescente da modalidade a nível nacional. Vale destacar que a partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024, também levou mais de 47 mil pessoas à Neo Química.

Ambiente NFL

A organização da liga no Brasil investe pesado para entregar uma experiência completa ao público. Pela segunda vez, a partida contou com shows, ativações de marca, venda de produtos oficiais e ampla cobertura da mídia esportiva.

O estádio do Corinthians também teve novamente sua ambientação projetada nos mínimos detalhes às referências culturais do futebol americano. Mesmo sem superar numericamente o maior público registrado no estádio, o evento reforçou o compromisso da NFL com a expansão internacional e, paralelamente, exploração do solo brasileiro.

O sucesso repetido nos dois anos consecutivos aumenta a expectativa por mais edições da liga no país. Há, inclusive, interessados em levar a atração ao Rio de Janeiro numa próxima edição, mas ainda sem avanços neste sentido.

