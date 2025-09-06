‘Jogadinha do Paquetá’ faz Travis Kelce cair nas graças da torcida do Flamengo; veja vídeo

Apesar da derrota do Cheifs para o Los Angeles Chargers, por 27 a 21, Travis Kelce roubou os holofotes da segunda partida da NFL no Brasil. O tight end não se contentou com ‘apenas’ com o clã de Taylor Swift, sua noiva, e decidiu conquistar também a torcida do Flamengo. Isso porque ele celebrou seu touchdown com uma dança que remete diretamente à “jogadinha do Paquetá”.
A cena aconteceu diante de mais de 47 mil pessoas na Neo Química Arena, em São Paulo, mas ganhou força mesmo nas redes sociais. Torcedores, sobretudo do Flamengo, compartilharam o vídeo e o compararam de forma declarada ao estilo do Garoto do Ninho.
Kelce havia feito o mesmo passinho ainda no aquecimento dos times, momentos antes das apresentações de abertura. Neste registro, rubro-negros se convenceram sobre a referência ao meia do West Ham, visto que trata-se de uma marca reconhecida no meio esportivo.
o travis fazendo a dancinha do paqueta ele ta se sentindo em casa demais meu deus pic.twitter.com/AjSlW7FH77
— carol (@sotyfearless) September 5, 2025
travis kelce na jogadinha do paquetá
obrigada deus eu amo ser brasileira https://t.co/GSS4UDp5Oy
— elis ???? (@elisborgs) September 5, 2025
Travis Kelce brilha também no Brasil
O tight end dos Chiefs marcou um dos touchdowns da equipe no último quarto da partida, após passe curto de Patrick Mahomes. Mesmo com a derrota por 27 a 21, o astro teve uma das mais celebradas do jogo — não apenas pela eficiência técnica, mas pela conexão gerada com o público local.
Conhecido por seu carisma dentro e fora de campo, o jogador, que já ostentava prestígio na NFL, também ganhou fãs do mundo pop devido ao noivado com Swift. Sua vinda gerou forte expectativa quanto à presença da cantora em São Paulo, mas ele veio acompanhado apenas com a delegação norte-americana.
O Travis Kelce meteu o PASSINHO DO PAQUETÁ na comemoração.. ????
pic.twitter.com/MGLvsEiFrH
— DataFut (@DataFutebol) September 6, 2025
NFL atrai grandes nomes
A partida na Zona Leste de São Paulo também contou com a presença de celebridades como Neymar, que esteve no vestiário do Cheifs para cumprimentar Travis antes do jogo. Ana Castela marcou presença como uma das atrações e ficou responsável pelo hino nacional durante a cerimônia de abertura.
Nomes como Gabriel Medina, Luciano Huck, Pedro Scooby e Rayssa Leal também marcaram presença no evento em SP.
O Travis Kelce metendo a jogadinha do Paquetápic.twitter.com/ckKVw9Th9m
— Ellie ???? (@SoyElen1) September 5, 2025
Apesar do placar desfavorável ao Kansas City Chiefs, a noite foi memorável para os astros. Além de Travis, o craque Patrick Mahomes também agradeceu pela recepção brasileira e disse que “irá se lembrar para sempre do que viveu no Brasil”.
A equipe de Kelce agora se prepara para enfrentar o Philadelphia Eagles no dia 14 de setembro, enquanto os Chargers voltam a campo no dia seguinte, diante do Las Vegas Raiders.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.