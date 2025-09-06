Inteligência Artificial promete reduzir lesões no futebol

Novo sistema usa IA para prevenir lesões em jogadores - (crédito: Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

O calendário do futebol está cada vez mais apertado. São mais jogos, menos tempo de descanso e, como resultado, um aumento no número de lesões. Esse cenário se tornou uma das maiores preocupações no esporte.

Para enfrentar o problema, pesquisadores da Universidade de Granada, em parceria com Moisés de Hoyo — preparador físico espanhol do Aston Villa e membro da comissão técnica de Unai Emery — desenvolveram o ‘Football Workload Footprint’ (FWF), um sistema de Inteligência Artificial voltado para a prevenção de lesões.

“O FWF não somente melhora a previsão de risco de contusões, mas também apresenta de forma clara como cada jogador reage às cargas de esforço durante treinos e partidas”, explicou Jaime Matas Bustos, coordenador do projeto.

Já Antonio Mora, outro integrante da equipe, destacou que o modelo ajuda vários profissionais dos clubes.

“O modelo ajuda preparadores, fisioterapeutas e departamentos médicos a ajustar as cargas de trabalho em tempo real. Ele oferece análises baseadas em evidências e permite acompanhar cada detalhe do processo”, explicou.

O sistema com inteligência artificial, inclusive, já foi testado com atletas de um clube da LaLiga que disputa competições europeias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.