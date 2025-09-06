Ataque de abelhas interrompe partida de futebol na Tanzânia

Jogadores tiveram que deitar no gramado para escapar do ataque das abelhas - (crédito: - Reprodução de Vídeo)

Uma partida de futebol na Tanzânia precisou ser interrompida de forma inesperada após um enxame de abelhas invadir o estádio, obrigando jogadores, árbitros e cinegrafistas a se protegerem no chão.

Segundo a mídia local, o episódio ocorreu no Estádio Kwara, na cidade de Babati, durante o torneio de pré-temporada entre City FC Abuja e JKU FC, na quarta-feira passada (3).

Imagens de TV mostram os jogadores se jogando no gramado, aos 33 minutos do segundo tempo, enquanto o placar marcava 1 a 1. O árbitro, os gandulas e até os cinegrafistas também buscaram abrigo. Alguns atletas se esconderam debaixo das cadeiras para escapar das abelhas.

Os torcedores acompanharam a cena perplexos, mas o enxame não chegou às arquibancadas. A partida foi suspensa temporariamente e só foi retomada após as abelhas se dispersarem. Nenhum jogador ou membro da equipe foi picado durante o incidente.

O City FC Abuja acabou vencendo a partida por 1 a 0, com gol marcado nos minutos finais.

Especialistas ouvidos pela imprensa local disseram que anomalias climáticas recentes ou vibrações provocadas pela torcida podem ter perturbado as abelhas e ocasionado o ataque.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.