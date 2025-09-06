PSG acumula problemas com lesões durante a Data Fifa

Dembélé saiu lesionado aos 36 minutos do segundo tempo na vitória da França sobre a Ucrânia - (crédito: Foto: Divulgação / FFF)

O PSG vive dias complicados durante a Data Fifa. No mesmo dia em que Luis Enrique sofreu um acidente de bicicleta, fraturou a clavícula e precisou de cirurgia, o técnico espanhol ainda recebeu outra má notícia: dois de seus jogadores saíram lesionados na vitória da França sobre a Ucrânia por 2 a 0, em partida realizada na Polônia.

Desiré Doué, de 20 anos, começou como titular, mas não voltou para o segundo tempo. Ousmane Dembélé entrou em seu lugar, mas também não conseguiu terminar o jogo e acabou sendo substituído na reta final da partida.

As baixas preocupam não só o PSG, mas também Didier Deschamps. Isto porque ambos os atletas foram dispensados da seleção francesa e estão fora do duelo contra a Islândia, na próxima terça-feira (9), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, Doué sofreu uma lesão muscular na perna e deve ficar parado de três a quatro semanas. Já Dembélé levou uma pancada na coxa direita e deve desfalcar clube e seleção por cerca de dois meses, inclusive perdendo a chance de reencontrar o Barcelona na fase de liga da Champions.

A situação gerou polêmica em Paris. O PSG teria recomendado à equipe médica da seleção que poupasse Dembélé, recém-recuperado de um problema na perna esquerda e sob risco de sobrecarga. Porém, a equipe médica ignorou o alerta e a preocupação se confirmou.

