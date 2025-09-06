Inglaterra mantém 100% e vence Andorra nas Eliminatórias

A Inglaterra segue eficiente sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Neste sábado (6), os ingleses venceram a seleção de Andorra por 2 a 0, no Villa Park, em Birmingham, pela 5ª rodada do Grupo K das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026. O zagueiro Christian García, contra, abriu o placar para os donos da casa logo no primeiro tempo, enquanto Declan Rice completou a vitória na segunda etapa.

Dessa maneira, a Inglaterra chegou a quatro vitórias em quatro jogos nas Eliminatórias e segue com 100% de aproveitamento desde que o treinador alemão assumiu o ‘English Team’. Os ingleses lideram o Grupo K com 12 pontos, oito gols marcados e nenhum sofrido.

No entanto, apesar do grande aproveitamento da Inglaterra, a seleção não fez um grande jogo no Villa Park e poderia ter tido uma atuação melhor diante da frágil Andorra, lanterna da chave.

Por outro lado, Andorra é a seleção com a pior campanha do Grupo K. Isto porque o time perdeu todos os cinco jogos que disputou e não vai conseguir disputar a Copa do Mundo de 2026.

Another step closer to @FIFAWorldCup qualification ???? pic.twitter.com/soaVCrzQAp — England (@England) September 6, 2025

O jogo

As equipes fizeram um jogo morno no primeiro tempo, sem grandes emoções. A Inglaterra dominou a partida e contou com um gol contra do zagueiro Christian García para ficar com a vantagem de 1 a 0.

O ritmo seguiu lento na segunda etapa, embora a Inglaterra tenha tido o domínio da partida. Os donos da casa criaram algumas chances, mas sem grande brilho. Até que, aos 22 minutos, Reece James acertou um bom cruzamento da direita e Declan Rice subiu sozinho para confirmar a vitória.

