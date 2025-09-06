Com golaço de Cristiano, Portugal passeia sobre a Armênia pelas Eliminatórias

Portugal estreou livre, leve e solto nas Eliminatórias da Copa do Mundo com uma goleada por 5 a 0 sobre a Armênia, neste sábado (06), no Estádio República de Vazgen Sargsyan, em Ierevan. Favorita do Grupo F, a equipe de Roberto Martínez impôs o ritmo do início ao fim e construiu o placar com dois gols de Cristiano Ronaldo, dois de João Félix e um de João Cancelo.

O placar elástico também levou a seleção portuguesa à liderança da chave, com três pontos e saldo de cinco gols. Já a Armênia muito provavelmente terminará a rodada na lanterna do grupo. O cenário só mudaria em caso de uma goleada ainda maior no duelo entre Irlanda ou Hungria também neste sábado (06), às 15h45 (de Brasília), em Dublin.

A vitória amplia o favoritismo dos portugueses na corrida pela vaga no Mundial de 2026. Atual campeã da Liga das Nações e semifinalista da última Euro, a equipe manteve a consistência apresentada sob o comando de Roberto Martínez. O confronto diante dos armênios foi o primeiro encontro oficial entre as duas seleções em fases qualificatórias.

Domínio absoluto em Ierevan

Portugal não deu margem para surpresas e tomou conta do jogo desde o apito inicial. Aos 9 minutos, João Cancelo desmontou a marcação pela esquerda, deixou Tiknizyan no chão e cruzou na medida para João Félix abrir o placar de cabeça.

Onze minutos depois, Cristiano Ronaldo ampliou. Após boa troca de passes, Pedro Neto cruzou rasteiro na pequena área, e o camisa 7 finalizou de primeira para marcar seu 941º gol na carreira.

Aos 31’, foi a vez de Cancelo deixar o dele. O lateral aproveitou sobra dentro da área e soltou uma pancada de canhota para fazer 3 a 0 e homenagear Diogo Jota na comemoração.

Segundo tempo manteve o ritmo

Na volta do intervalo, Cristiano marcou o quarto gol logo no primeiro minuto. O astro recebeu fora da área, dominou com a perna esquerda e acertou um chute potente de direita, sem chances para o goleiro Cancarevic.

Aos 16’, João Félix completou o placar após nova jogada de infiltração. O atacante ficou com a sobra na área e bateu cruzado para fazer seu segundo no jogo e fechar a conta.

Mesmo com a larga vantagem, Portugal continuou pressionando. João Neves acertou a trave aos 4’, e Bruno Fernandes obrigou boa defesa aos 8’, ambos em finalizações de fora da área.

Portugal volta a campo pela segunda rodada na próxima terça-feira (10), em casa, contra a Irlanda. Já a Armênia tenta a recuperação diante da Hungria, fora de casa.

Resultados da 5ª rodada

Inglaterra 1×0 Andorra, no Villa Park

Letônia 0x1 Sérvia, no Daugava Stadium, em Riga

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.