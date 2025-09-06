Com doblete de Vitor Roque e Bruno Rodrigues em campo, Palmeiras faz jogo-treino

Em jogo-treino entre o elenco do Palmeiras na manhã deste sábado (6), na Academia de Futebol, o atacante Vitor Roque marcou dois gols no triunfo do time Branco por 3 a 0 – o zagueiro Benedetti também deixou o dele. Crias do time sub-20 completaram a atividade, que teve duas etapas de 30 minutos. Em transição física, o atacante Bruno Rodrigues esteve presente nos primeiros 30 minutos pelo time Verde.

O gol que abriu o placar saiu aos 13 minutos, quando Murilo cruzou rasteiro e achou o seu parceiro de zaga Benedetti do outro lado da área para balançar a rede. No segundo tempo, aos 20 minutos, Vitor Roque aproveitou sobra depois de acompanhar jogada pela esquerda e anotou o segundo de sua equipe. Ainda dava tempo para mais um. Depois de receber lançamento, o Tigrinho avançou e conclui tirando Marcelo Lomba para dar números finais ao placar.

Os meios-campistas Raphael Veiga (em transição) e Mauricio, em cronograma individualizado após dores lombares, trabalharam à parte com o Núcleo de Saúde e Performance.

O próximo treino do Palmeiras ocorrerá na segunda-feira (8), às 10h. Já o próximo compromisso será no próximo sábado (13), frente ao Internacional, às 18h30, no Allianz Parque. No primeiro turno, em Porto Alegre (RS), o verdão triunfou por 1 a 0, gol do atacante Facundo Torres.

