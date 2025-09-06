Andreas Pereira se apresenta à Seleção Brasileira na Granja Comary

Andreas Pereira, novo reforço do Palmeiras, se apresentou à Seleção Brasileira neste sábado (6) na Granja Comary, para começar os treinos de olho na partida contra a Bolívia, na próxima terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026.

O meia, que custou 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) e ainda não estreou pelo Verdão, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira em um momento especial de sua carreira.

“Tinha chegado ao hotel com a minha esposa e estava conversando com ela quando recebi uma ligação do Sérgio Dimas (supervisor geral de seleções masculinas da CBF). Pensei que ele estivesse entrando em contato para me parabenizar pela transferência para o Palmeiras ou me dar boas-vindas. Começamos a conversar e ele me avisou de que eu estava sendo convocado. Mas, para mim, é sempre um orgulho poder representar o Brasil. Seguir defendendo a Seleção é uma alegria e um grande objetivo que tenho”, disse o jogador do Palmeiras.

Por fim, classificado para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem o desafio de enfrentar a Bolívia em El Alto, a uma altitude de 4.000 m, cenário inédito para Andreas.

“É uma sensação incrível. Já é muito bom voltar ao Brasil, estar aqui mais perto dos meus familiares, e agora chega essa notícia. Fiquei muito feliz, minha família também. Estou bem ansioso, vai ser a primeira vez que vou jogar em uma altitude assim. Mas, é uma experiência diferente, e quero me preparar bem para fazer o meu melhor”, concluiu.

Veja a chegada de Andreas Pereira à Seleção:

