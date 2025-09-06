Após chegada de Palermo, Fortaleza reintegra Deyverson e outros três afastados

O técnico Martín Palermo reintegrou Deyverson e outros três jogadores antes de sua primeira atividade à frente do Fortlaeza, neste sábado (6). A decisão pelo retorno do atacante ao elenco, assim como Zé Welison, Martínez e Magrão, ocorreu logo após a conversa do novo treinador com Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor do Pici.

Desse modo, o quarteto – anteriormente afastado por Renato Paiva, ex-técnico do clube, – passa a fazer parte da preparação visando o duelo contra o Vitória no próximo sábado (13), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira atividade sob comando do novo técnico ocorre na tarde deste sábado, no Centro de Excelência Alcides Santos. Palermo, que desembarcou na capital cearense na última sexta-feira, pretende avaliar todas as opções possíveis do atual elenco para entender o espaço de cada um.

O meio-campista Rodrigo Santos é o único que segue sem a reintegração ao elenco. Isso porque o clube cearense já efetuou a negociação do também volante Ryan Guilherme com o Cruzeiro.

Com o Fortaleza na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o antecessor de Palermo optou por medidas enérgicas e afastou seis jogadores. A iniciativa, contudo, não funcionou. Diante de novas derrotas à frente do Laion, o treinador português foi demitido.

