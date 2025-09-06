Thiago Alcântara retorna ao Barcelona para integrar comissão técnica

Thiago Alcântara, aos 34 anos, está de volta ao Barcelona. Formado nas categorias de base do clube e jogador profissional entre 2009 e 2013, o hispano-brasileiro vai integrar a comissão técnica de Hansi Flick.

Thiago havia anunciado a aposentadoria do futebol profissional em junho de 2024, após encerrar seu contrato com o Liverpool. Poucos dias depois, recebeu o convite de Flick para fazer parte da comissão técnica durante o estágio de pré-temporada do Barcelona nos Estados Unidos.

Após o término do estágio, Thiago deixou o cargo, principalmente por não ter sido oferecido um contrato permanente, refletindo as dificuldades financeiras que o clube enfrenta há anos.

Agora, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o ex-jogador e o Barcelona chegaram a um acordo, e ele retomará suas funções na equipe de Flick já na próxima semana.

Thiago Alcântara reencontra Hansi Flick

Durante sua passagem como jogador pelo Camp Nou, Thiago disputou 101 partidas, marcou 11 gols e distribuiu 21 assistências. Ele conquistou 10 títulos pelo Barcelona, incluindo uma Champions (2010/2011) e quatro campeonatos da LaLiga.

Depois de deixar o clube catalão, jogou pelo Bayern de Munique (2013–2020) e Liverpool (2020–2024). No Bayern, sob o comando de Hansi Flick, Thiago venceu uma Champions (2019/2020), sete títulos da Bundesliga, quatro Copas da Alemanha e um Mundial de Clubes.

Por fim, no Liverpool, acrescentou à sua coleção uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa do país.

