Bélgica x Cazaquistão: onde assistir, escalações e arbitragem

Bélgica e Cazaquistão se enfrentam neste domingo (7) nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026. As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 6ª rodada do Grupo J da competição, no Lotto Park, no município de Anderlecht, em Bruxelas. País de Gales, Macedônia do Norte e Liechtenstein completam a chave, na qual somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar a repescagem em busca da vaga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Bélgica

Favorita no Grupo J, a Bélgica está invicta nas Eliminatórias, com duas vitórias e um empate em três rodadas disputadas até o momento. Como tem partidas a menos que seus adversários, a seleção belga abre a rodada na terceira posição, com sete pontos, atrás da Macedônia do Norte, com oito pontos em quatro jogos, e do líder País de Gales, com 10 pontos em cinco partidas.

Como chega o Cazaquistão

Por outro lado, o Cazaquistão não faz uma boa campanha nas Eliminatórias e está distante da briga pelas primeiras posições do Grupo J. Isto porque a seleção tem somente uma vitória e três derrotas em quatro jogos. Assim, o time ocupa a 4ª posição, com três pontos, na frente apenas do lanterna Liechtenstein, que perdeu todos os seus compromissos.

BÉLGICA X CAZAQUISTÃO

6ª rodada do Grupo J das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026

Data-Hora: domingo, 07/09/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Lotto Park, no município de Anderlecht, em Bruxelas (BEL).

BÉLGICA: M. Sels; T. Meunier, Z. Debast, W. Faes e M. De Cuyper; A. Onana e Y. Tielemans; J. Doku, K. De Bruyne e L. Trossard; R. Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

CAZAQUISTÃO: M. Seysen; S. Astanov, M. Bystrov, S. Maliy, N. Alip e Y. Vorogovskiy; I. Chesnokov, I. Kuat, A. Tagybergen e G. Kenzhebek; M. Samorodov. Técnico: Ali Aliyev.

Árbitro: Radu Petrescu (Romênia).

