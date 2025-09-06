Athletico-PR faz dois gols com um a menos, bate Botafogo-SP e encosta no G4 da Série B

O Athletico-PR embalou na Série B do Brasileiro com mais uma vitória. Com o 3 a 1 sobre o Botafogo-SP na tarde deste sábado (6), em Ribeirão Preto (SP), pela 25ª rodada, os paranaenses encostaram no G4. Dois dos gols foram em cobranças de pênalti.

Os visitantes abriram o placar aos 15 minutos no primeiro tempo, com o colombiano Kevin Viveros, Mas os anfitriões deixaram tudo igual aos 20′ da etapa final, com Marquinho. Mesmo com a expulsão do zagueiro Terán após falta em Jefferson Nem, o Furacão retomou a vantagem com Luiz Fernando já aos 45′.

Dois minutos depois, Marquinho voltou a balançar a rede. Mas arbitragem anulou após intervenção de quase sete minutos do VAR. Aos 59′, Dudu avançou pela direita e driblou marcadores antes de fechar o triunfo.

Com o resultado, o Athletico sobe cinco posições e aparece em sexto na tabela, agora com 36 pontos, três a menos que o Criciúma, quarto colocado. Já o Botafogo volta a sofrer ameaça da zona de rebaixamento. A equipe ocupa apenas o 16º lugar, estacionado nos 28 pontos, e torce para o América-MG não derrotar o Operário-PR, neste domingo a fim de não retornar ao Z4.

Emoção no começo

Ambos os clubes fizeram homenagem ao atacante Pedro Severino, filho do ex-jogador Lucas, ídolo no Botafogo-SP e no Athletico. Pedro se recupera de um acidente automobilístico grave que sofreu em março deste ano. Ao aparecer pela primeira vez publicamente em um estádio de futebol após o episódio, ele ganhou as camisas dos dois clubes e ainda deu o pontapé do jogo.

Próximos jogos

O Botafogo volta a campo no próximo domingo (14), às 18h30, frente ao Athletic, na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG). O Athletico, por outro lado, só volta a jogar na terça-feira (16), às 21h35, em visita a Chapecoense, na Arena Condá.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6/9)

Botafogo-SP 1×3 Athletico-PR

Domingo (7/9)

Criciúma x Chapecoense – 16h

América-MG x Operário – 18h30

Avaí x Goiás – 20h30

Segunda-feira (8/9)

Novorizontino x Atlético-GO – 19h30

Cuiabá x CRB – 20h

Vila Nova x Athletic – 21h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.