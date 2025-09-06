Série C: Ponte Preta vence o Guarani e cala o Brinco de Ouro

A Data Fifa paralisou o calendário do futebol nacional, mas a bola rolou neste sábado (6), no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, para Guarani e Ponte Preta, pela primeira rodada do Grupo C desta edição da Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca, forasteira, levou a melhor e venceu o Bugre por 1 a 0, na abertura do quadrangular.

Com o resultado, a Ponte larga na liderança da chave, enquanto o Guarani amarga a lanterna. No domingo (7), às 19h, o Brusque recebe o Náutico no complemento da jornada do grupo, às 19h, em Santa Catarina.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Náutico, nos Aflitos, no Recife, em Pernambuco, no sábado (13). Já a Ponte Preta joga em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, contra o Brusque, no domingo (14).

Esta fase é dividida em dois grupos com quatro times. Os primeiros colocados de cada chave asseguram vaga na Série B e fazem a final. Os segundos colocados também vão à Segundona, mas terminam sua participação na C sem a possibilidade de brigar por título.

A Ponte venceu o arquirrival e calou o Brinco com gol de Toró, que só faltou fazer chover em Campinas, com o perdão, claro, do trocadilho. Aos 44 minutos do primeiro tempo, Bruno Lopes centrou pela direita, e o atacante, ex-São Paulo, irrompeu os portões da cidadela alviverde.

O primeiro tempo ainda teve que ser interrompido por distúrbios nas arquibancadas locais. O jogo recomeçou quando a tribuna bugrina acalmou os ânimos.

