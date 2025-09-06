Bahia atropela Confiança, confirma favoritismo e fatura o penta da Copa do Nordeste

Jogadores do Bahia comemoram um dos gols na tranquila vitória por 5 a o sobre o Confiança, na Fonte Nova - (crédito: Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)

O Bahia é, incontestavelmente, o pentacampeão da Copa do Nordeste. Após golear no jogo de ida da final, o time baiano voltou a atropelar o Confiança, desta vez por 5 a 0 em Salvador e conquistou, com sobras, mais um título regional em sua história. Tiago, com hat-trick, além de Lucho Rodríguez e Rezende, anotaram os gols da partida disputada na Arena Fonte Nova.

Esta é a quinta conquista do Esquadrão de Aço no torneio regional. Vencedor também em 2001, 2002, 2017 e 2021, o clube se isola na disputa de maior campeão do Nordeste.

O jogo

Como já era esperado, O Esquadrão de Aço não relaxou com a vantagem obtida no jogo de ida e foi para cima na Fonte Nova logo nos primeiros minutos. Com uma intensidade impressionante, os anfitriões não deram qualquer chance ao Confiança e marcaram cinco vezes somente na etapa inicial. Primeiro, Tiago completou cruzamento rasteiro de Nestor aos cinco minutos para abrir o placar. Lucho Rodríguez, aos dez, mandou um belo chute de primeira para ampliar.

Com dois gols de frente, os comandados de Rogério Ceni passaram a administrar a grande vantagem. Até que, após cobrança de escanteio, Sidney pegou sobra na entrada da área e finalizou – Rezende desviou com o pé no meio do caminho para anotar o terceiro gol de sua equipe em apenas 17 minutos. Ele já havia deixado o dele em Aracaju na última quarta. O Tricolor manteve o volume de jogo e foi recompensado. Aos 36′ , Iago cruzou de novo, agora na cabeça de Tiago que anotou o quarto. E ainda teve tempo dele fazer o qujinto gol do Esquadrão na primeira etapa: aos 39′, ele aproveitou passe de Rodrigo Nestor para tocar na saída do goleiro.

Em vantagem de 9 a 1 no agregado, o Bahia tirou o pé do acelerador na volta do intervalo. Ceni aproveitou para rodar o elenco com substituições no decorrer da etapa. Diante de uma torcida pra lá de empolgada e soltando o grito de “é campeão”, o Tricolor valorizou a posse de bola. A partida chegou a ficar mais faltosa, com cartões amarelos para ambos os lados. O Confiança, receoso por sofrer mais gols, se manteve fechado diante de um Bahia que optou por não forçar o ritmo até o apito final.

BAHIA 5×0 CONFIANÇA

Final da Copa do Nordeste – Jogo de volta

Data e horário: 6/9/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Gols: Tiago, 5’/1ºT (1-0); Lucho Rodríguez, 10’/1ºT (2-0); Rezende, 17’/1ºT (3-0); Tiago, 36’/1ºT (4-0), Tiago, 39’/1ºT (5-0).

BAHIA: Ronaldo (Danilo Fernandes, 26’/2ºT); Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende e Iago (Zé Guilherme, 15’/2ºT); Sidney (Everton Ribeiro, 23’/2ºT), Rodrigo Nestor, Michel Araújo (Vitinho, 16’/2ºT) e Cauly (Juninho, 23’/2ºT); Lucho Rodríguez e Tiago. Técnico: Rogério Ceni

CONFIANÇA: Allan; Weriton (Rafinha, 18’/2ºT), Renílson, Valdo, Eduardo Moura e Airton (Maicon, intervalo); Dionísio (Vitinho, intervalo), Luiz Otávio (Fabrício Pereira, 36’/2ºT) e Matheusinho; Ronald Camarão e Neto Oliveira (Breiner Camilo, intervalo). Técnico: Luizinho Vieira

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)

Assistentes: Luis Filipe Goncalves Correa (PB) e Schumacher Marques Gomes (PB)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Sidney (BAH); Maicon, Vitinho (CON)

Cartão vermelho: –

