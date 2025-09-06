Fluminense renova com meia-atacante Riquelme Felipe

O Fluminense anunciou, neste sábado (6), a renovação de contrato com o meia-atacante Riquelme Felipe. Cria de Xerém, ele tem apenas 18 anos. O vínculo, que expirava em março de 2028, agora termina somente em agosto de 2030. Neste fim de semana, ele encontrou, então, o presidente do clube, Mário Bittencourt, para assinar o novo compromisso.

Com nome de craque do meio de campo, Riquelme festejou o acordo com o Fluminense e prometeu muito empenho nesta nova etapa pelo clube das Laranjeiras.

“Estou sentindo muito orgulho por tudo o que venho fazendo e construindo nesses anos. Quero primeiramente agradecer a Deus, à minha família e a todo o Fluminense pela oportunidade de agora assinar minha primeira renovação. Agora é seguir com o trabalho e evoluir a cada dia. Aqui realizei muitos sonhos, e hoje realizo mais um, de estar aqui nesse clube grande que eu tanto amo. Estou aqui desde criança. Quero fazer muitos gols, dar muitas assistências e conquistar o objetivo principal, que é ganhar títulos”, assegurou o menino, em contato com o site do próprio Fluminense.

Natural de Araçatuba, no interior de São Paulo, Riquelme estreou pelo Fluminense, no início deste ano, no Campeonato Carioca. O garoto soma 18 participações pelo Tricolor.

O meia-atacante chegou a Xerém em 2018, com apenas dez anos. Ele, aliás, acumula passagens pela Seleção Brasileira sub-20 e sub-17. A fera fez parte da primeira geração de Moleques de Xerém a conquistar os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil Sub-17, em 2024. Além disso, Riquelme tem diversos títulos na base tricolor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.