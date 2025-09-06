Vojvoda promove testes em treino do Santos

Técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda aproveitou o treino da manhã deste sábado (6) para testar algumas formações táticas. O técnico argentino, porém, ainda não definiu os titulares para o próximo compromisso do Peixe. Afinal, terá cerca de uma semana para tirar as suas conclusões sobre a equipe alvinegra.

Este período de observações e testes já é recorrente na passagem de Vojvoda pelo CT Rei Pelé. Neste fim de semana, por exemplo, ele observou o 4-3-3, meteu três zagueiros e depois ensaiou suas variações no 4-4-2, de acordo com o site “Diário do Peixe”. O treinador também utilizou alguns atletas do sub-20 nas atividades. A ideia do hermano é aproximar a base do profissional.

Recuperado de lesão no adutor da coxa esquerda, o zagueiro Basso voltou a treinar com o grupo. Já o volante Arão segue no departamento médico, em tratamento de uma contusão na panturrilha direita.

Duarte e Rincón também não participaram do treino, pois estão a serviço das seleções de Paraguai e Venezuela, respectivamente, nestas jornadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. A dupla deve ficar à disposição de Vojvoda na próxima quarta-feira (10).

O Santos visita o Atlético Mineiro, no domingo (14), na Arena MRV, pela rodada 23 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Peixe é o 16º lugar do Brasileirão. Está, portanto, uma colocação acima do Z4, zona que condenará quatro equipes à Segunda Divisão em 2026.

