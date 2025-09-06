São Paulo fica perto de renovar contrato de Rodriguinho, joia de Cotia

Rodriguinho em ação pelo São Paulo diante do Atlético Nacional-COL, pela Libertadores - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O São Paulo está muito próximo de acertar a renovação de contrato do meia Rodriguinho, considerado uma da grandes joias recentes de Cotia. O atual vínculo do jogador de 21 anos encerra em dezembro de 2026, mas as partes negociam uma extensão até 2028 ou 2029.

Mesmo com novos valores ainda não definidos, é certo que haverá aumento relevante nas multas rescisórias: atualmente está em R$ 90 milhões para o mercado brasileiro e 40 milhões de dólares (R$ 215,65 milhões) para o exterior.

As conversas estão bem encaminhadas para Rodriguinho, que veste a camisa tricolor desde a categoria sub-11, continuar a defender o clube do Morumbi.

Promovido em 2022, o meia teve poucas oportunidades no time profissional. Contudo, passou a ser aproveitado recentemente pelo técnico Hernán Crespo. Em 2025, Rodriguinho acumula 20 jogos, com um único gol e duas assistências.

