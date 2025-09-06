Torcedor do Guarani cai no fosso do Brinco de Ouro e vai para o hospital

A situação ficou tensa durante o clássico entre Guarani e Ponte Preta, neste sábado (6), no Brinco de Ouro da Princesa, pela primeira rodada do Quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. No fim da primeira etapa, um tumulto na arquibancada do estádio resultou em cenas lamentáveis de desordem. Na ocasião, um torcedor do Bugre caiu no fosso. Ele precisou de uma ambulância para ir a um hospital de Campinas.

O juiz paralisou o embate dos 36 minutos aos 44. Na volta, Toró, ex-São Paulo, decretou a vitória da Ponte Preta por 1 a 0.

Na confusão, alguns torcedores ficaram feridos. Diante do tumulto, famílias, com crianças, aliás, deixaram o Brinco de Ouro antes do fim do clássico.

Os ânimos ficaram à flor da pele. Os torcedores só se acalmaram com a ação da Polícia Militar, que usou balas de borracha e bombas de efeito moral. A PM, no entanto, informou quer dois policiais também tiveram que ser atendidos no hospital.

Ponte larga na frente do Guarani

Com o resultado, a Ponte larga na liderança da chave, enquanto o Guarani amarga a lanterna. No domingo (7), às 19h, o Brusque recebe o Náutico no complemento da jornada do grupo, às 19h, em Santa Catarina.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Náutico, nos Aflitos, no Recife, em Pernambuco, no sábado (13). Já a Ponte Preta joga em casa, no Estádio Moisés Lucarelli, contra o Brusque, no domingo (14).

Nesta fase, são dois grupos com quatro times. Os primeiros de cada chave asseguram vaga na Série B e fazem a final da competição nacional. Os segundos lugares também vão à Segundona, mas terminam sua participação na C sem a possibilidade de brigar por título da Terceira Divisão.

