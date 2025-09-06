Willian realiza primeira atividade no Grêmio e vira opção para Mano Menezes

O atacante Willian assinou com o Grêmio nesta sexta-feira (05) e, menos de 24 horas depois, já treinava no CT Luiz Carvalho ao lado dos novos companheiros. Aos 37 anos, ele deixou o Fulham, da Inglaterra, e chega para assumir a titularidade no time de Mano Menezes.
Nas imagens divulgadas pelo Grêmio nas redes sociais, Willian aparece no aquecimento e nos trabalhos físicos. No entanto, a comissão técnica não informou se ele já treinou com bola. O jogador não atua desde 10 de maio, no fim da última temporada europeia, ainda pelo Fulham.
O Grêmio acredita que Willian não terá problemas de adaptação e deve estrear em breve. A equipe volta a campo no próximo sábado (13), contra o Mirassol, na Arena, pela 23ª rodada do Brasileirão. O rival briga na parte de cima da tabela.
O Tricolor ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos, apenas três a mais que o Vitória, primeiro time do Z4, e 15 atrás do Bragantino, que fecha o G6 e hoje garante vaga na Libertadores. A tendência é que Mano Menezes tenha de volta alguns lesionados, como o lateral João Pedro e o zagueiro Gustavo Martins. O volante Arthur, outro reforço contratado na janela, também deve ficar à disposição para o duelo com o Mirassol.
