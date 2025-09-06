Morre Seu Gentil, roupeiro e figura importante do Internacional

O Internacional comunicou neste sábado (06) a morte do roupeiro Gentil Souza dos Passos, conhecido como Seu Gentil, aos 69 anos. Ele se dedicou por mais de 50 anos ao clube gaúcho e se transformou em uma figura simbólica dentro do vestiário colorado ao longo das décadas.

“A história do Internacional também se escreve com o nome de Seu Gentil. Sua memória seguirá viva na dedicação e no exemplo que nos deixou. Para sempre conosco. Descanse em paz”, publicou o clube nas redes sociais.

Carinhosamente chamado de Seu Gentil, ele chegou ao clube em 1974, aos 17 anos, e acompanhou as principais conquistas do Internacional. Ao todo, presenciou mais de 20 títulos, entre eles três Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, duas Libertadores, uma Sul-Americana, duas Recopas Sul-Americanas e o Mundial de Clubes de 2006.

O velório de Seu Gentil aconteceu ainda neste sábado, na Capela K do Cemitério Jardim da Paz, em Porto Alegre. O sepultamento ocorrerá no mesmo local, neste domingo, às 11h.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook