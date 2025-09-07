InícioEsportes
Ucraniano do Benfica tem casa bombardeada em ataque russo

Casa do jogador Sudakov ficou destruída após ataque russo em Kiev

Casa do jogador Sudakov ficou destruída após ataque russo em Kiev - (crédito: - Reprodução / Instagram)
Casa do jogador Sudakov ficou destruída após ataque russo em Kiev - (crédito: - Reprodução / Instagram)

O meia ucraniano Georgiy Sudakov, de 23 anos, que recentemente se transferiu para o Benfica, compartilhou neste domingo (7) imagens de sua casa em Kiev completamente destruída após a nova onda de ataques russos contra a capital da Ucrânia.

Na publicação, o jogador afirmou que a família estava em casa no instante do bombardeio, mas escaparam sem ferimentos. “É assim que minha casa ficou depois desta noite. Minha mulher, minha filha e minha mãe estavam lá”, escreveu.

Sudakov está concentrado com a seleção da Ucrânia, que disputa as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi titular na derrota por 2 a 0 diante da França, na sexta-feira (5). Revelado pelo Shakhtar Donetsk, o meia chegou ao Benfica nesta temporada, mas ainda não estreou pelo clube português. O time lisboeta publicou mensagem de apoio ao atleta e sua família.

Maior ofensiva russa nas últimas semanas

Na mesma madrugada, a Rússia lançou contra a Ucrânia 805 drones e 13 mísseis. Segundo autoridades locais, pelo menos duas pessoas morreram — uma mãe e seu bebê de 3 meses — e outras 17 ficaram feridas. Os corpos foram retirados dos escombros por equipes de resgate.

A Força Aérea da Ucrânia informou ter interceptado 747 drones e quatro mísseis. Ainda assim, cerca de dez pontos da capital foram atingidos, incluindo um prédio residencial de quatro andares e a sede de gabinetes ministeriais. Não há confirmação se o prédio do governo foi alvo direto ou se sofreu danos causados por destroços.

O ataque é o segundo em grande escala contra Kiev em menos de duas semanas e acontece logo após 26 países declararem apoio à Ucrânia em negociações de cessar-fogo. O presidente Volodmir Zelenski reiterou estar disposto a dialogar, mas afirmou que a nova ofensiva compromete as expectativas de avanço diplomático.

O governo ucraniano também voltou a pedir ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que imponha sanções mais duras à Rússia para aumentar a pressão internacional pelo fim da guerra.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 07/09/2025 10:31
