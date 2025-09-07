PSG envia carta à Federação Francesa após lesões de Dembélé e Doué; entenda

O Paris Saint-Germain enviou uma carta à Federação Francesa de Futebol (FFF). Nela, o clube exige um novo protocolo médico de colaboração entre times e a seleção. Afinal, os parisienses cobram resoluções após Ousmane Dembélé e Désiré Doué se lesionarem com a seleção da França. Isso ocorreu na disputa das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026.

Vale destacar que ambos se contundiram na vitória da França por 2 a 0 diante da Ucrânia e deixaram o gramado no segundo tempo. O primeiro teve uma grave lesão no tendão da coxa direita e deve ficar afastado por seis semanas. O segundo, por sua vez, sofreu uma lesão na panturrilha direita e perderá quatro semanas.

Dessa forma, os jogadores ficarão fora da estreia do PSG na Champions League 25/26, contra a Atalanta. além disso, não estarão no confronto com o Barcelona, pela segunda rodada.

Diante da situação, o técnico Didier Deschamps chamou Coman, do Al-Nassr, para o duelo com a Islândia. O duelo ocorre pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que será nos Estados Unidos, Canadá e México.

De acordo com o “L’Équipe”, os dirigentes do PSG se irritaram com a utilização de Dembélé. Afinal, o atacante sofreu problema muscular na coxa esquerda no último compromisso da equipe, contra o Toulouse.

Confira o documento na íntegra Após a confirmação das lesões dos seus jogadores convocados para a seleção francesa, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — com consequências esportivas significativas para os jogadores e para o clube — o Paris Saint-Germain enviou uma carta à Federação Francesa de Futebol solicitando com urgência um novo protocolo de coordenação médico-esportiva entre os clubes e a seleção, mais transparente e colaborativo, para tornar a saúde dos jogadores e seu acompanhamento médico uma prioridade absoluta.

O Paris Saint-Germain, que monitora as necessidades médicas de seus jogadores ao longo do ano e tem acesso a informações precisas e detalhadas, forneceu à Federação informações médicas concretas, mesmo antes do início do treino da seleção francesa, sobre a carga de trabalho que seus jogadores poderiam suportar e o risco de lesões. O clube lamenta que essas recomendações médicas não tenham sido levadas em consideração pela equipe médica da seleção francesa, bem como a total falta de consulta e consulta com suas equipes médicas.

O Paris Saint-Germain, que deseja reafirmar seu compromisso com a missão federal e com a seleção francesa, cuja influência constitui um objetivo totalmente compartilhado, espera que esses lamentáveis ??eventos abram caminho para o estabelecimento de um novo quadro formalizado de coordenação médica, garantindo trocas sistemáticas, documentadas e recíprocas entre as equipes médicas dos clubes e da seleção nacional, bem como o respeito a um princípio de precaução reforçado na convocação e utilização de jogadores, particularmente quando apresentam uma patologia em tratamento

Os recentes incidentes graves e evitáveis ??devem resultar em medidas corretivas rápidas e imediatas. O Clube está pronto para contribuir ativamente para esse esforço coletivo, no interesse dos jogadores e do futebol profissional como um todo.

