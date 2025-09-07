Lautaro Martínez fala sobre disputa pela Bola de Ouro: “??s vezes me acho subestimado”

Nos últimos anos, Lautaro Martínez, da Inter de Milão, foi campeão da Copa do Mundo e conquistou a Copa América nos Estados Unidos. O argentino também disputou a segunda final da Champions em três anos, mas ficou novamente de fora do top 3 da Bola de Ouro. Assim, em entrevista à revista France Football, o atacante da Inter de Milão confessou que acredita que mereça mais reconhecimento.

“Estar entre os 30 candidatos (do prêmio de melhor jogador) já é uma recompensa, mas sonho em ganhar. Às vezes me acho subestimado, mas aos 28 anos, estou muito feliz com a minha carreira porque sempre progredi. Eu esperava terminar em uma posição mais alta na classificação depois da temporada que tive entre a Série A e a Copa América, mas respeito os juízes. Será difícil superar o sétimo lugar na Bola de Ouro de 2024 “, disse o argentino.

O jogador esteve entre os indicados à premiação de 2024 pelo desempenho na temporada 23/24. Afinal, foi artilheiro da Copa América e o maior goleador e craque do Campeonato Italiano, com 24 gols. Por outro lado, ficou de fora da briga principal, já que Vini Jr. e Rodri despontaram na análise, com a vitória do volante do Manchester City.

No momento, Lautaro soma quatro indicações entre melhores jogadores e a melhor colocação foi a sétima posição, depois de terminar em 21º em 2021 e em 20º em 2023. Ele está entre os finalistas da edição de 2025, cuja cerimônia está marcada para o dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris.

Números pela seleção

No triunfo por 3 a 0 diante da Venezuela, pelas Eliminatórias, superou Maradona na artilharia da Argentina. Afinal, agora é o quinto maior goleador com 33 gols, enquanto Diego tem 32.

“Aspiro ser mais reconhecido. Estou entre os cinco melhores atacantes do mundo pelo que fiz nos últimos anos. Não sei se Messi estava certo ao dizer que eu merecia mais do que Rodri, mas para mim os prêmios individuais são importantes”, contou à France Football, antes de relembrar a decisão da Champions contra o PSG.

“Foram cinco dias em que eu queria falar com as pessoas, com meus colegas de time, mas não saia nada. Estava bloqueado, um pouco angustiado, triste. Tínhamos feito um grande campeonato, um belo caminho até a final, mas no último jogo sempre nos faltava algo para conseguir nosso objetivo final. Sabíamos que o PSG seria uma equipe difícil, era um time sólido e que estava com muita confiança. Mas nós também estávamos”, finalizou.

