Seleção brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude boliviana

Brasil se despede das Eliminatórias da Copa diante da Bolívia

A Seleção Brasileira precisa vencer na terça-feira (9), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.080m de altitude, para equilibrar seu desempenho. Em nove embates na altitude boliviana, o Brasil está em desvantagem: três vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Até hoje, foram nove partidas disputadas nessas condições extremas — principalmente em La Paz e, mais recentemente, em El Alto — com o seguinte desempenho:

Ano Local (La Paz) Resultado
1979 Copa América Bolívia 2 x 1 Brasil
1981 Eliminatórias Bolívia 1 x 2 Brasil
1993 Eliminatórias Bolívia 2 x 0 Brasil
1997 Copa América (final) Brasil 3 x 1 Bolívia
2001 Eliminatórias Bolívia 3 x 1 Brasil
2005 Eliminatórias Bolívia 1 x 1 Brasil
2009 Eliminatórias Bolívia 2 x 1 Brasil
2017 Eliminatórias Bolívia 0 x 0 Brasil
2022 Eliminatórias Bolívia 0 x 4 Brasil

A estreia brasileira nesse contexto adverso terminou em derrota, em 1979 (Copa América). A revanche veio nas Eliminatórias, em 1981, com vitória por 2 a 1. “A Seleção Brasileira conquistou seu triunfo mais emblemático na final da Copa América de 1997, em La Paz, ao vencer por 3 a 1 — jogo marcado pela célebre frase de Zagallo: ‘Vocês vão ter que me engolir.”

No geral, o retrospecto favorece os donos da casa, sendo a mais importante a derrota por 2 a 0 em 1993 (a primeira do Brasil na história das Eliminatórias). Porém, o último jogo na altitude, marcou o placar mais elástico do confronto nestas condições, com goleada brasileiro por 4 a 0.

