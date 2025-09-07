Seleção brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude boliviana

A Seleção Brasileira precisa vencer na terça-feira (9), no Estádio Municipal de El Alto, a 4.080m de altitude, para equilibrar seu desempenho. Em nove embates na altitude boliviana, o Brasil está em desvantagem: três vitórias, dois empates e quatro derrotas.
O histórico da Seleção Brasileira em confrontos com a Bolívia em estádios de altitude revela desafios consistentes. Até hoje, foram nove partidas disputadas nessas condições extremas — principalmente em La Paz e, mais recentemente, em El Alto — com o seguinte desempenho:
|Ano
|Local (La Paz)
|Resultado
|1979
|Copa América
|Bolívia 2 x 1 Brasil
|1981
|Eliminatórias
|Bolívia 1 x 2 Brasil
|1993
|Eliminatórias
|Bolívia 2 x 0 Brasil
|1997
|Copa América (final)
|Brasil 3 x 1 Bolívia
|2001
|Eliminatórias
|Bolívia 3 x 1 Brasil
|2005
|Eliminatórias
|Bolívia 1 x 1 Brasil
|2009
|Eliminatórias
|Bolívia 2 x 1 Brasil
|2017
|Eliminatórias
|Bolívia 0 x 0 Brasil
|2022
|Eliminatórias
|Bolívia 0 x 4 Brasil
A estreia brasileira nesse contexto adverso terminou em derrota, em 1979 (Copa América). A revanche veio nas Eliminatórias, em 1981, com vitória por 2 a 1. “A Seleção Brasileira conquistou seu triunfo mais emblemático na final da Copa América de 1997, em La Paz, ao vencer por 3 a 1 — jogo marcado pela célebre frase de Zagallo: ‘Vocês vão ter que me engolir.”
No geral, o retrospecto favorece os donos da casa, sendo a mais importante a derrota por 2 a 0 em 1993 (a primeira do Brasil na história das Eliminatórias). Porém, o último jogo na altitude, marcou o placar mais elástico do confronto nestas condições, com goleada brasileiro por 4 a 0.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.