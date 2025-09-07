Cruzeiro e Corinthians empatam, e decisão do Brasileirão Feminino fica para a Neo Química

Em confronto bem disputado no Independência, Cruzeiro e Corinthians empataram por 2 a 2 no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. Ainda no primeiro tempo, Gi Fernandes abriu o placar para as Brabas, mas Marília deixou tudo igual para as Cabulosas. Na volta do intervalo, mais um gol para cada lado. Assim, Gabi Zanotti completou um cruzamento, enquanto Isabela, de cabeça, igualou o marcador.
Dessa forma, o jogo de volta será no próximo domingo (14), novamente às 10h30 (de Brasília), na Arena Neo Química. Vale lembrar que o confronto é entre líder e vice-líder da primeira fase. As Cabulosas terminaram na liderança com 36 pontos, dois a mais que as Brabas, que ficaram 34 pontos. No entanto, a equipe paulista decide em casa porque a CBF leva em consideração as pontuações também das quartas e semi.
O Cruzeiro estabeleceu um novo recorde de público em uma partida de futebol feminino em Minas Gerais. Isso porque cerca de 19.165 pessoas assistiram à partida no estádio, com mais de R$ 300 mil de renda.
Primeiro tempo
Em pleno Independência, as meninas do Corinthians começaram a partida com mais ímpeto ofensivo. Afinal, logo aos 2′, Mariza foi para a cobrança de falta e rolou para Duda Sampaio encher o pé de muito longe. No lance, a goleira do Cruzeiro se esticou toda e espalmou para escanteio. Dois minutos depois, Duda Sampaio lançou Jaque, que cruzou para a entrada da área. Gi Fernandes aproveitou a jogada para bater de primeira e enganar o arqueiro Camila.
Diante disso, as donas da casa foram em busca do empate e assustaram a meta de Nicole. Então, Vanessinha bateu cruzado, e a bola passou bem perto, rente à trave corintiana. Aos 27′, Vitória Calhau roubou a bola e tocou para Byanca Brasil. Ela cruzou na cabeça de Marília, que dividiu com a goleira Nicole e cabeceou para uma meta vazia.
Na reta final do primeiro tempo, chances para cada lado. Vanessinha teve liberdade pelo lado esquerdo e tentou um chute colocado, que tinha endereço certo, mas Nicole espalmou. O Corinthians revidou com Jaque Ribeiro, que finalizou para grande defesa de Camila. A arqueira voltou a se destacar quando a atacante voltou a ter liberdade para chutar, mas parou na muralha celeste.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o confronto ficou ainda mais equilibrado. Isa Haas, do Cruzeiro, fez o lançamento para Byanca Brasil, que desviou para Vanessinha na área. Ela, então, dividiu com a goleira Nicole, mas a árbitra assinalou impedimento. Nesse sentido, do outro lado, Jaque Ribeiro dividiu com Isa Haas, mas a bola sobrou no pé de Gabi Zanotti, que bateu por cima.
Em rápida jogada pelo lado esquerdo, Gabi Zanotti completou o cruzamento e empurrou direto para o gol. A árbitra Thayslane de Melo Costa, do Espírito Santos, consultou o VAR e confirmou o tento para o time paulista. No lance seguinte, o Cruzeiro igualou o placar, novamente pelo alto. Isabela cabeceou de costas para o gol e balançou as redes no Independência.
Por fim, a arbitragem deu 12 minutos de acréscimo. Contudo, as equipes sentiram a questão física no fim e tentou o triunfo mais na base da transpiração, sem qualquer inspiração. A melhor chance saiu dos pés de Gabi Zanotti, que tentou aproveitar o escanteio de Jhonson, mas parou na boa atuação da goleira Camila, que ficou com a bola.
CRUZEIRO 2 x 2 CORINTHIANS
Final do Campeonato Brasileiro Feminino (jogo de ida)
Data e horário: 07/09/2025, às 10h30 (de Brasília)
Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)
Público: 19.165 pessoas
Gols: Gi Fernandes 5’/1ºT (0-1); Marília 27’/1ºT (1-1); Gabi Zanotti 29’/2ºT (1-2); Isabela 33’/2ºT (2-2)
CRUZEIRO: Camila Rodrigues, Isa Haas, Paloma Maciel (Gaby Rodríguez 42’/2ºT) e Vitória Calhau; Isabela, Bedoya, Pri Back (Gaby Soares 22’/2ºT) e Gisseli (Letícia Alves 22’/2ºT); Marília (Letícia Ferreira – intervalo), Vanessinha (Patrícia Sochor 42’/2ºT) e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.
CORINTHIANS: Nicole; Thais Ferreira, Érika e Mariza; Gi Fernandes (Jhonson 14’/2ºT), Dayana Rodriguez (Andressa Alves 34’/2ºT), Duda Sampaio (Vitória Yaya 34’/2ºT), Vic Albuquerque, Gabi Zanotti e Tamires; Jaque Ribeiro. Técnico: Lucas Piccinato.
Árbitro: Thayslane de Melo Costa (ES)
Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Fernanda Kruger (MT)
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)
Cartões Amarelos: Gi Fernandes, Vitória Yaya e Jhonson (COR)
Cartões Vermelhos: –
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.