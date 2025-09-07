Cruzeiro bate recorde de público do futebol feminino de clubes em Minas Gerais

O Cruzeiro estabeleceu um novo recorde de público em uma partida de futebol feminino em Minas Gerais. Isso ocorreu no empate com o Corinthians por 2 a 2 pelo jogo de ida da final do Brasileirão da categoria. Assim, o público do Independência foi de 19.165, com mais de R$ 300 mil de renda.

Dessa forma, a quantidade de pessoas superou a expectativa que era de 18 mil torcedores e quase alcançou o público traçado pelo dono do clube, Pedro Lourenço. O recorde anterior era de 13.533, com uma renda de R$ 275.340,00, no duelo com o Palmeiras pela semifinal da competição.

Antes disso, o antigo recorde do futebol feminino em Minas Gerais era de um clássico entre Atlético e Cruzeiro. Ele ocorreu em 2022 e contou com a presença de 7.829 torcedores.

Ainda no primeiro tempo, Gi Fernandes abriu o placar para as Brabas, mas Marília deixou tudo igual para as Cabulosas. Na volta do intervalo, mais um gol para cada lado. Assim, Gabi Zanotti completou um cruzamento, enquanto Isabela, de cabeça, igualou o marcador. Por fim, as equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 10h30, a partida de volta será na Arena Neo Química. As Cabulosas terminaram na liderança com 36 pontos, dois a mais que as Brabas, que ficaram 34 pontos. No entanto, a equipe paulista decide em casa porque a CBF leva em consideração as pontuações também das quartas e semi.