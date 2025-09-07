Morre aos 88 anos Dunshee de Abranches, ex-presidente do Flamengo

Antonio Dunshee de Abrantes foi presidente do Flamengo entre 1981 e 1983 - (crédito: - Reprodução)

O ex-presidente do Flamengo Antonio Dunshee de Abrantes morreu neste domingo (7) aos 88 anos. A informação foi confirmada por familiares.

Advogado e dirigente esportivo, Dunshee de Abrantes, nascido em 25 de outubro de 1936, marcou seu nome na história rubro-negra ao assumir a presidência em 1981, ano mais vitorioso do clube. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes, derrotando o Liverpool em Tóquio, títulos que consagraram a geração liderada por Zico, Júnior e Leandro.

Em 1983, Dunshee deixou o cargo após forte pressão da torcida, motivada pela venda de Zico para a Udinese, da Itália. A negociação, embora vista como inevitável pela situação financeira do clube na época, encerrou de forma precoce sua gestão.

Décadas depois, seu filho, Rodrigo Dunshee de Abranches, foi vice-presidente da gestão de Rodolfo Landim. Na última eleição presidencial, ele foi candidato, mas perdeu para Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Nas redes sociais, o clube emitiu uma nota de pesar.



