Depay supera Van Persie e se torna o maior artilheiro da seleção da Holanda

Depay entra para a história da Holanda e é decisivo nas Eliminatórias - (crédito: Foto: Divulgação / KNVB)

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, entrou para a história da seleção da Holanda, no triunfo por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o atacante ultrapassou Van Persie e se tornou o maior artilheiro da história da Laranja Mecânica, com 52 gols, ao estufar a rede em duas oportunidades no duelo.

Logo aos 11′, do primeiro tempo, Gakpo fez a ultrapassagem pela esquerda até a linha de fundo e efetuou o cruzamento. O camisa 10, então, se antecipou à marcação e estufou a rede.

Na volta do intervalo, Depay voltou a se destacar. O atacante cabeceou com perfeição, para baixo, após ótimo cruzamento de Dumfries e recolocou a Holanda na busca pela vitória.

No momento, a seleção está em uma situação confortável no Grupo G, com 10 pontos em quatro partidas. Finlândia e Polônia seguem a campeã da Eurocopa de 1988 de perto, com 7.

De acordo com o regulamento da Uefa, a primeira colocada de cada chave se classifica direto para a Copa do Mundo. Já as seleções que ficarem em segundo em suas chaves vão para uma repescagem na busca pelo Mundial, que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.