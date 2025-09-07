Pulgar mostra ansiedade em retornar ao Flamengo: “Mais perto de voltar a jogar”

O Flamengo está perto de ter um reforço caseiro para a sequência da temporada. Pulgar trabalhou durante a última semana enquanto o elenco ganhou folga para acelerar a recuperação da cirurgia no pé direito. Ele operou há pouco mais de dois meses e tem chances de retornar aos treinos com o restante do elenco ainda neste mês.

Pulgar passou pela cirurgia no Chile, com seu médico de confiança, e iniciou o processo de recuperação em seu país natal. Em meados de julho, retornou ao Brasil e ao Flamengo.

“A recuperação tem sido muito boa. Gostaria de agradecer ao Filipe, ao Boto, ao doutor Fernando Sassaki (chefe médico do Flamengo) pela confiança de eu ter ido ao Chile para fazer a operação e a primeira parte do trabalho. Estou me sentindo super bem, sem dor, fazendo mais trabalhos, carregando mais peso, estou mais perto de voltar ao campo. Com o DM seguimos a semana para não perder mais tempo, porque já estou ansioso para voltar a treinar com o grupo. É dar continuidade ao trabalho e agradecer também ao DM, que estava de folga e mesmo assim ficou comigo trabalhando”, afirmou o chileno, à “Flamengo TV” neste domingo.

Pulgar lesionou-se contra o Bayern de Munique

O volante lesionou-se no jogo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Pulgar teve o mesmo problema nos primeiros meses no clube. Na época, ele demorou 60 dias para retornar à lista de relacionados.

A expectativa era que Pulgar voltasse a jogar em três meses. Em breve, ele passará por uma nova avaliação e, caso a lesão esteja 100% cicatrizada, ele retornará aos treinos com o grupo no fim do mês. Em entrevista coletiva, Filipe Luís afirmou que esperava contar com o chileno nas quartas de final da Libertadores, mas é improvável que isto ocorra. Afinal, os jogos contra o Estudiantes ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro.

