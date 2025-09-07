Gabriel Magalhães freia empolgação com a Seleção Brasileira: “Manter os pés no chão”

Titular da Seleção Brasileira diante do Chile, na última quinta-feira (4), Gabriel Magalhães concedeu entrevista coletiva neste domingo (7) e falou sobre a possibilidade de defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026. No entanto, o zagueiro do Arsenal disse que ainda tem que “se provar muito” para realizar o sonho.

“Quando você fala de Seleção Brasileira, você tem que trabalhar todo dia, trabalhar dentro do seu clube para que você possa chegar aqui bem. Então, eu sei que eu estou muito bem, sei do nível que eu posso estar ainda”, afirmou o defensor:

LEIA MAIS: Seleção Brasileira precisa vencer para igualar retrospecto na altitude boliviana

“Estou voltando de uma lesão, mas me sinto bem, preparado. E para chegar ainda na Copa, ainda faltam nove meses, então eu tenho que provar muito isso ainda para poder estar lá. Estou confiante em mim. É manter o nível e continuar trabalhando”.

Zagueiro freia empolgação com a Seleção Brasileira

O zagueiro tentou frear a empolgação em torno da Seleção Brasileira. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe disputou três jogos, com duas vitórias e um empate. Aliás, não levou gol em nenhuma das três partidas.

“A gente tem que manter os pés no chão. A gente sabe da nossa qualidade, da nossa equipe, sabemos da qualidade do nosso treinador e tudo que ele pode trazer pra nós. São 9 meses, mas passa muito rápido, então a gente tem que se preparar o mais alto possível pra chegar na Copa bem. E com certeza, o grupo todo unido, vamos conquistar grandes coisas”.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (9), quando encara a Bolívia na altitude de El Alto. O jogo está marcado para as 20h30 (de Brasília) e vale pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo.

O Brasil soma 28 pontos, na segunda colocação, e já se garantiu no Mundial de 2026, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.