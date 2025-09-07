Com hat-trick de Merino, Espanha massacra a Turquia pelas Eliminatórias

A Espanha não teve trabalho para golear a Turquia, neste domingo, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Fora de casa, a Fúria fez 6 a 0, com show de Mikel Merino, autor de três gols, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo E. Pedri (2) e Ferran Torres completaram o marcador. Oyarzábal também fez grande partida, contribuindo com três assistências.

Agora, a Espanha chega a seis pontos, com 100% de aproveitamento em duas partidas disputadas. A Turquia, por sua vez, está em terceiro, com três.

Aliás, as duas seleções voltam a campo somente no dia 11 de outubro. Enquanto a Espanha recebe a Geórgia às 15h45 (de Brasília), a Turquia visita a Bulgária no mesmo horário.

Em campo, a Espanha dominou o jogo por completo, deixando a defesa turca em desespero. Pedri abriu o placar logo aos cinco minutos, após um golaço de fora da área. Merino entraria em ação ainda na primeira etapa, marcando dois gols antes do intervalo, com duas assistências de Oyarzábal. Os donos da casa até tiveram chances para diminuir o marcador, mas não foram capazes de colocar a bola no fundo das redes.

Espanha amplia no segundo tempo

No segundo tempo, a Espanha matou o jogo a partir logo aos oito minutos, quando Ferran recebeu boa bola de Yamal e mandou na saída do goleiro. Atônita, a Turquia não sabia o que fazer e viu o quinto gol ibérico aos nove, em linda finalização de Merino de fora da área. Em seguida, aos 17, Pedri fez o seu segundo gol na partida, após linda assistência de Oyarzábal.

OUTROS RESULTADOS

Geórgia 3 x 0 Bulgária

Lituânia 2 x 3 Holanda

Macedônia do Norte 5 a 0 Liechtenstein

Alemanha 3 x 1 Irlanda do Norte

Bélgica 6 a 0 Cazaquistão

Luxemburgo 0 x 1 Eslováquia

Polônia 3 x 0 Finlândia

Turquia 0 x 6 Espanha

