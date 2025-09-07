Martinelli revela pedido de Ancelotti: “Ele cobra muito que tenhamos atitude’

O atacante Gabriel Martinelli elogiou as oportunidades que vem recebendo na Seleção Brasileira, agora sob o comando de Carlo Ancelotti. O jogador do Arsenal falou sobre que o treinador italiano mais exige dos atletas.

“Uma coisa que o Ancelotti cobra bastante da gente é a atitude. Desde o primeiro minuto ele pede para estarmos focados e dar o máximo de nós dentro de campo”, afirmou o atacante, em entrevista coletiva neste domingo (7), na Granja Comary, em Teresópolis.

“Ele cobra bastante atitude, não só de mim especificamente, mas de todos os jogadores. Que a gente se doe ao máximo desde o primeiro minuto. Acho que esse ponto é o que ele mais cobra da gente, a atitude e dar o nosso melhor dentro de campo”.

Martinelli falou ainda sobre a titularidade na Seleção Brasileira e revelou a vontade de disputar mais uma Copa do Mundo. O atacante reconheceu que tem receio de se lesionar nos meses que antecedem o Mundial. No entanto, ele declarou que não tem muito o que fazer com relação a isso.

“Ao mesmo tempo que parece que falta pouco (para a Copa do Mundo), falta bastante para a gente, por conta de tantos jogos que temos na temporada e o que pode acontecer em cada jogo. Temos mesmo esse receio de acontecer alguma coisa, mas é nosso trabalho… A gente tem que tentar fazer o nosso melhor, para quando estiver chegando perto da Copa, estarmos na lista”.

Martinelli fala do protagonismo da Seleção

Depois de ser eliminado nas quartas de final nas últimas duas edições, tanto em 2018, na Rússia, quanto em 2022, no Qatar, o Brasil agora vive a expectativa de recuperar o protagonismo perdido no futebol mundial.

“Com certeza vamos chegar com mais casca nessa próxima Copa. Eu, Rodrygo, Antony e o Vini eram os mais jovens que estavam ali. Com certeza vamos chegar com mais experiência, com a mesma vontade de ganhar. A gente é o Brasil. É uma responsabilidade que eu fico muito feliz em ter, poder ter essa oportunidade de jogar pela seleção brasileira. Muito feliz e empolgado pela próxima Copa”, declarou Martinelli, antes de completar:

“Esse peso é uma coisa que a gente leva pelo lado bom, a gente pode pensar que a gente tem que ganhar até essa obrigação, a gente tem que levar pelo lado que a gente joga pelo Brasil, essa camisa é muito pesada e que assusta as outras seleções, então a gente tem que tentar levar pelo lado positivo. E, como eu falei, eu estou muito feliz com a responsabilidade”, completou.

Aliás, a Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (9), quando visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. Dessa maneira, a equipe de Carlo Ancelotti já carimbou o seu passaporte para a Copa do Mundo de 2026, que ocorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.