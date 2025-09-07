Em clássico pegado no Sul, Criciúma faz 2 a 0 e supera Chapecoense na tabela da Série B

Criciúma e Chapecoense mediram forças na tarde deste domingo, pela Série B - (crédito: Foto: Celso da Luz/ Criciúma)

Deu Criciúma no clássico catarinense da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro disputado na tarde deste domingo (7). A Chapecoense bem que reclamou de um gol anulado no primeiro tempo, quando o VAR viu falta de Gabriel Inocêncio em Felipinho – o zagueiro, aliás, foi expulso. Em vantagem numérica, o Tigre fez 2 a 0 no Heriberto Hülse, gols de Rodrigo e Nicolas.

Com o resultado, o time carvoeiro chega a 42 pontos e assume a terceira posição, que era do Verdão do Oeste. Enquanto os anfitriões alcançam o quarto triunfo em sequência, a equipe de Chapecó estaciona nos 41 somados e vê encerrar uma série invicta de dez jogos.

Próximos jogos

O Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira (12), quando visita o Volta Redonda às 19h30, no Estádio Raulino de Oliveira, pela 26ª rodada. A Chapecoense, por outro lado, só volta a jogar na terça-feira (16), às 21h35, contra o Athletico-PR, na Arena Condá.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6/9)

Botafogo-SP 1×3 Athletico-PR

Domingo (7/9)

Criciúma 2×0 Chapecoense

América-MG x Operário – 18h30

Avaí x Goiás – 20h30

Segunda-feira (8/9)

Novorizontino x Atlético-GO – 19h30

Cuiabá x CRB – 20h

Vila Nova x Athletic – 21h30

