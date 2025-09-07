Uruguai libera, e Arrascaeta e Varela retornam ao Flamengo antes do fim da Data Fifa

Arrascaeta e Varela foram liberados pelo técnico Marcelo Bielsa e não atuarão contra o Chile na próxima terça-feira (9), pela última rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo. Dessa maneira, o técnico Filipe Luís contará com a dupla nos treinamentos durante a semana, em preparação para o duelo contra o Juventude no próximo domingo (14), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

Os dois jogadores se destacaram na vitória por 3 a 0 sobre o Peru na última quinta-feira, que sacramentou a classificação do Uruguai para a próxima Copa do Mundo. Inclusive, Arrascaeta marcou o segundo gol celeste e recebeu elogios do técnico Marcelo Bielsa.

“O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube”, agradeceu o Flamengo em nota oficial..

Arrascaeta já seria poupado da última rodada das Eliminatórias e, por isso, teve seu retorno ao Flamengo antecipado. Por outro lado, Varela apresentou quadro de pubalgia e passará por avaliação do departamento médico rubro-negro. Assim, torna-se dúvida para o confronto contra os gaúchos.

Dessa maneira, apenas Matías Viña segue com a delegação do Uruguai para o duelo contra o Chile, em Santiago. O lateral deve voltar aos treinos com o elenco do Flamengo somente na próxima quinta-feira. O jogo está marcado para as 20h30 (de Brasília).

Veja a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Guillermo Varela e Giorgian De Arrascaeta foram liberados pela seleção uruguaia após contribuírem para a classificação de seu país à Copa do Mundo Fifa 2026.

O lateral-direito Varela apresentou quadro de pubalgia e retorna ao clube para ser avaliado pelo departamento médico rubro-negro. Ao longo dos últimos dias, o Dr. Fernando Sassaki, do Flamengo, manteve contato constante com a equipe médica da Associação Uruguaia de Futebol.

O meia Arrascaeta, que não apresenta nenhuma questão clínica, mas seria poupado da segunda partida desta Data Fifa pelo Uruguai, também foi liberado. O Flamengo agradece a preciosa interação e colaboração do departamento médico da seleção uruguaia de futebol com o clube”.

