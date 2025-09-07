Chris, sobre Davide Ancelotti: “Treinador fantástico. Entende muito de futebol”

Novo centroavante do Botafogo, Chris Ramos revelou, neste domingo (7), em entrevista ao “Canal Sur”, que o técnico do Glorioso, Davide Ancelotti, foi fundamental para sua chegada ao Mais Tradicional. Uma ligação do italiano o convenceu a trocar a Espanha pelo futebol brasileiro. O grandalhão se destacava pelo Cádiz, da Segunda Divisão daquele país, quando o telefone tocou.

“Um dos principais motivos pelos quais vim para cá foi por causa dele. Davide já me conhecia da Espanha, de termos jogado um contra o outro. Ele sabia sobre mim, conhecia minhas características, minhas qualidades. Desde o início, me passou confiança. Sou totalmente grato a ele, porque ele também é um ótimo treinador. Ele teve um dos melhores treinadores da história do futebol tanto como pai quanto como treinador. E, no fim das contas, acho que, só pelos anos que passou com ele, por tudo o que ele conseguiu absorver e aprender”, pontuou Chris.

Em seguida, o centroavante continuou rasgando elogios ao jovem treinador de apenas 36 anos.

“É um treinador fantástico. Desde o primeiro momento em que você o conhece e conversa com ele, você o ouve, ele sabe como administrar um time, como administrar um vestiário, o que é importantíssimo, e, acima de tudo, ele entende muito de futebol. A abordagem dele também é maravilhosa, porque ele é um fanático por futebol, e isso é ótimo, porque o jogador também aprende muito todos os dias com os ensinamentos dele. Estou muito feliz em tê-lo como treinador”, completou a fera.

Dois centroavantes no Botafogo de Davide

Chris chegou ao Botafogo por empréstimo, com opção de compra. O jogador espanhol pertence ao Cádiz, da Espanha, e reforça o Mais Tradicional para resolver uma carência identificada pelo técnico Davide Ancelotti no setor ofensivo. Dessa forma, agora o treinador italiano contará com ele e também com Arthur Cabral, também contratado nesta janela de transferências. Os dois, porém, podem jogar juntos, no entendimento da comissão técnica.

O grandalhão tem dois jogos e dois gols pelo Alvinegro.

