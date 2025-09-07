Dupla de zaga titular reforça o Atlético antes de clássico decisivo pela Copa do Brasil

O zagueiro Lyanco iniciou o trabalho de transição no Atlético-MG. O jogador recuperou-se de lesão muscular na coxa esquerda e participou das atividades deste domingo (7). Dessa maneira, o defensor deve voltar ao time na partida diante do Cruzeiro, na próxima quinta-feira (11), na volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Mineirão.

Companheiro de zaga de Lyanco, Junior Alonso retorna a Belo Horizonte neste domingo, de acordo com a assessoria de imprensa do Galo. O jogador estava com a seleção do Paraguai para a rodada das Eliminatórias. Contudo, ele recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Equador e não enfrenta o Peru na próxima terça.

Dessa maneira, o zagueiro foi liberado pela seleção de seu país para retornar ao Atlético e participará dos treinos com os companheiros a partir desta segunda-feira. Com isso, o técnico Jorge Sampaoli terá a sua dupla de zaga titular nas últimas atividades antes do clássico diante do Cruzeiro.

Por outro lado, Ivan Román (Chile) e Alan Franco (Equador) seguem com suas respectivas seleções. Eles são esperados no Galo somente na véspera do jogo contra o rival.

O Atlético tem três jogadores entregues ao departamento médico: o lateral Saravia, o volante Patrick e o atacante Caio Maia. Recém-contratado, o zagueiro Ruan Tressoldi faz trabalho de recondicionamento físico e ainda não participa das atividades com bola.

Como perdeu por 2 a o para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final, o Atlético precisa devolver o placar para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por três ou mais gols de diferença, avança à semifinal. Aliás, o jogo ocorrerá na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

