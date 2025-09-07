Santos prepara garotos para substituir Brazão

Diógenes é um dos nomes que ficam à disposição da comissão técnica - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos)

Goleiro titular do Santos, Brazão não tem uma sombra no elenco. O clube poderia buscar um nome para a posição na última janela, mas deixou a chance passar. Assim, o Peixe vai preparar os dois garotos do plantel para uma eventual substituição se o camisa 77 estiver suspenso ou lesionado.

Formados pela base do clube, Diógenes e João Victor Fernandes são os nomes para a posição após a saída de João Paulo, reserva imediato de Brazão, para o Bahia, no último vaivém. A dupla terá, então, uma atenção especial da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda para ficarem de prontidão caso algo aconteça com o titular absoluto.

O Peixe ainda tem um Plano D para o gol: João Pedro está entre os atletas disponíveis na posição no presskit do clube. O jovem é destaque da base e acumula convocações para a Seleção Brasileira Sub-17.

O Santos visita o Atlético Mineiro, no domingo (14), na Arena MRV, pela rodada 23 desta edição do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, o Peixe é o 16º lugar do Brasileirão. Está, portanto, uma colocação acima do Z4, zona que condenará quatro equipes à Segunda Divisão em 2026.

