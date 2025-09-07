Ancelotti faz testes, e Seleção deve ter Paquetá entre os titulares contra a Bolívia

A Seleção Brasileira realizou o penúltimo treino de olho no confronto diante da Bolívia, pela rodada final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A atividade na tarde deste domingo (7), na Granja Comary, em Teresópolis, contou com muitos testes em campo reduzido. Os jornalistas acompanharam somente os 15 minutos de aquecimento.

O técnico Carlo Ancelotti optou por Fabrício Bruno, Alexsandro e Lucas Paquetá entre os titulares durante o tempo integral do treino e devem iniciar, portanto, a partida contra a Bolívia. Com a suspensão de Casemiro, Andrey Santos também deve aparecer no time. Tanto as laterais quanto o ataque ainda segue com dúvidas

Titulares frente ao Chile, Wesley e Bruno Guimarães iniciaram a atividade de colete. Mas, pouco depois, Vitinho e Jean Lucas entraram em seus respectivos lugares. No setor ofensivo, João Pedro deu lugar a Richarlison. Martinelli, Luiz Henrique, Estevão e Raphinha fizeram revezamento no decorrer dos 30 minutos de treino tático.

O próximo treino da Seleção Brasileira será na manhã desta segunda-feira (8), o último na Granja Comary antes do embarque para a Bolívia. O duelo de terça-feira será às 20h30 (de Brasília) no Estádio Municipal de El Alto.

