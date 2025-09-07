Grécia x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Grupo C, a Grécia recebe a Dinamarca nesta segunda-feira (8), pela segunda rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. As duas seleções se enfrentam no Estádio Georgios Karaiskáki, localizado em Atenas, às 15h45 (de Brasília).
Onde Assistir
O confronto entre Grécia e Dinamarca terá transmissão no SporTV 2 e Disney+
Como chega a Grécia
A Grécia chega para o confronto com moral após vencer Belarus por 5 a 1 na primeira rodada do Grupo C. Com isso, a equipe chegou à liderança da chave com três pontos e quatro gols de saldo. Pavlidis, atacante do Benfica, é a esperança de gols dos gregos.
Como chega a Dinamarca
Já a Dinamarca ficou apenas no empate com a Escócia na sua estreia no torneio. Jogando em casa, a seleção nórdica não saiu do zero e viu os gregos assumirem a liderança do Grupo C.
GRÉCIA X DINAMARCA
2ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026
Data-Hora: segunda-feira, 08/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio Georgios Karaiskáki, em Atenas
GRÉCIA: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris, Kourbelis, Karetsas, Bakasetas, Tzolis e Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanovic
DINAMARCA: Schmeichel, Kristensen, Andersen, Christensen e Maelle; Hojbjerg, Hjulmand, Dreyer, Dolberg e Damsgaard; Biereth. Técnico: Brian Riemer
Árbitro: Donatas Rumsas (LIT)
Assistentes: Aleksandr Radiuš (LIT) e Dovydas Sužied?lis (LTU)
VAR: Fedayi San (SUI)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.