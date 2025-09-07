Vasco se prepara para maratona decisiva com cinco jogos no Rio no mês

O Vasco dá uma atenção especial ao período sem jogos durante a data Fifa de setembro. Afinal, a equipe carioca contará com uma maratona de cinco confronto decisivos em 16 dias neste mês. O Cruz-Maltino se dividirá entre a partida de volta das quartas de final contra o Botafogo e quatro rodadas do Campeonato Brasileiro. Um fator que pode ser preponderante é que todos os duelos serão no Rio de Janeiro.

Desta forma, o Vasco tem a seu favor menos desgastes com viagens, pois os compromissos como visitante serão contra o Glorioso e o Flamengo, seus rivais cariocas. As duas partidas em questão ocorrerão no Nilton Santos e Flamengo, respectivamente. A sequência decisiva tem início na próxima quinta-feira (11), quando enfrenta o Alvinegro em jogo que valerá a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Posteriormente, passará a se concentrar totalmente ao Brasileirão. Isso porque enfrentará Ceará, Flamengo, Bahia e Cruzeiro, na sequência. Os duelos contra o Vozão, Esquadrão de Aço e Raposa serão em São Januário. Com isso, o Cruz-Maltino contará com a oportunidade de emplacar uma reação no torneio.

Especialmente pela necessidade em melhorar sua campanha como mandante, já que não tem um triunfo nesta condição desde o dia 17 de maio, quando superou o Fortaleza. Inclusive, este foi o único resultado positivo do técnico Fernando Diniz desde que assumiu o comando do time. Depois disso, ele somou dois empates e duas derrotas.

Vasco necessita melhorar desempenho como mandante

Até o momento, o Cruz-Maltino detém a quarta pior campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro. De modo geral na competição, o Vasco acumula três vitórias, três empates e quatro derrotas na Colina Histórica. A equipe superou Santos, Sport e Fortaleza em seus domínios, adversários que também lutam contra o rebaixamento.

Um triunfo sobre o Ceará teria um peso ainda maior, pois os embates seguintes contra Flamengo, Bahia e Cruzeiro serão contra integrantes do G4 do Brasileirão. Após essa sequência, o Cruz-Maltino voltará a atuar como visitante em outubro contra o Palmeiras, no dia 1º de outubro.

Antes da paralisação do calendário para a data Fifa de setembro, o Vasco venceu o Sport, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Deste modo, amenizou sua situação, pois deixou a zona de rebaixamento ao alcançar os 22 pontos e subir para a 15ª posição.

A avaliação foi que o intervalo sem partidas ocorreu no momento ideal para o Cruz-Maltino ter tempo hábil para recuperar jogadores entregues ao departamento médico. Como é o caso do volante Tchê Tchê, que se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda.

Além disso, permite um prazo maior para a acelerar a adaptação dos reforços, que chegaram na reta final da segunda janela de transferências. São os casos dos zagueiros Carlos Cuesta, Robert Renan, assim como o meio-campista Matheus França e o atacante Carlos Andrés Goméz.

Jogos do Cruz-Maltino em setembro

Botafogo x Vasco – Copa do Brasil – Nilton Santos – 11/09

Vasco x Ceará – Brasileirão – São Januário – 14/09

Flamengo x Vasco – Brasileirão – Maracanã – 21/09

Vasco x Bahia – Brasileirão – São Januário – 24/09

Vasco x Cruzeiro – Brasileirão – São Januário – 27/09

