Santa Cruz está classificado para a Série C de 2026, Veja os demais que subiram

Na noite deste domingo, 8/9, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o América-RN na Arena das Dunas, pelo jogo de volta das quartas de final da Série D do Brasileiro. Com isso, o time pernambucano — dono de uma das maiores torcidas do Nordeste — garantiu vaga na semifinal da competição e o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. Afinal, no jogo de ida, no Arruda, o Santa havia vencido por 1 a 0. O América saiu na frente com Aruá. Entretanto, Wagner Balotelli empatou para o Santinha.

O jogo foi tenso. Animados com a possibilidade de acesso, cerca de três mil torcedores do Santa Cruz viajaram até Natal para apoiar o time e fizeram barulho no duelo que contou com 29.807 pagantes. Eles viram um duelo nervoso e disputado. O América-RN dominou o primeiro tempo. O Santa esteve recuado, tentando sair nos contra-ataques. Mesmo com maior posse de bola e boas jogadas pela direita, o time potiguar parava na forte defesa tricolor. A melhor chance da primeira etapa foi do Santa: Thiago Galhardo recebeu na área pela direita e chutou forte, exigindo uma grande defesa do goleiro Renan Bragança.

América na frente. Mas Santa Cruz empata e avança

No início do segundo tempo, o América-RN abriu o placar aos dois minutos, com um chute de fora da área de Aruá. O gol igualava o confronto e levava a decisão para os pênaltis. Mas o Santa Cruz não se abalou. Afinal, aos 36 minutos, Wilton Júnior sofreu falta na entrada da área pela esquerda. Ele mesmo cobrou, levantando a bola na área, e Balotelli subiu mais que a zaga para cabecear no canto direito do goleiro Rennan Bragança, garantindo o empate e a classificação. Com o resultado, o Santa Cruz está de volta à Série C. Além disso, segue vivo na briga pelo título da quarta divisão nacional.

Definidos os quatro que subiram para a Série C

Além do Santa Cruz, que garantiu o acesso após empate em 1 a 1 com o América-RN, mais três clubes conquistaram vaga na Série C do Brasileirão de 2026, ao se classificarem para as semifinais da Série D deste ano. Barras-SC, Inter de Limeira-SP e Maranhão-MA.

Confira os demais classificados

Barra-SC – Venceu por 1 a 0 na partida de volta após empate por 0 a 0 na ida. Assim, está na Série C pela primeira vez em sua história.

Inter de Limeira-SP– Derrotou o Goiatuba-GO por 1 a 0 em casa, após empate sem gols no jogo de ida. Com isso, tradicional equipe paulista comemora seu retorno à Terceirona.

Maranhão-MA – Goleou o ASA-AL por 3 a 0 no Castelão, em São Luís, após empate por 0 a 0 fora de casa. Assim, o time maranhense também está de volta à Série C.

Eles substituirão os quatro rebaixados da Série C de 2025.

CSA

ABC

Retrô

Tombense

