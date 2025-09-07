Avaí domina jogo, leva susto, mas supera Goiás e volta a vencer na Série B

O Avaí reagiu na Série B ao conquistar um triunfo de 2 a 1 sobre o Goiás na Ressacada, pela 25ª rodada da competição. Assim, o resultado positivo permitiu o Leão se reaproximar da zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Cléber e Marquinhos Gabriel marcaram os gols para os donos da casa, já Welliton fez o gol de honra para os visitantes.

Com o triunfo, a equipe catarinense subiu para a sétima colocação ao alcançar os 36 pontos. Por outro lado, o Esmeraldino perde a liderança e cai para a segunda posição ao estacionar nos 44 pontos. No compromisso seguinte, o Avaí encara o Atlético Goianiense, no estádio Antônio Accioly, no dia 16 de setembro, pela 26ª rodada da Série B. Já os goianos enfrentarão o Coritiba, em um confronto direto pela liderança, no Couto Pereira, na próxima sexta-feira (12), pela mesma rodada do torneio.

Primeiro Tempo de amplo domínio do Avaí

O Avaí soube aproveitar o fator casa com a Ressacada, pois foi superior no começo da partida e criou as primeiras chances claras de gol. A recompensa veio aos 16 minutos com lançamento do volante João Vitor nas costas da defesa do Goiás, que encontrou Cléber. O centroavante aproveitou erro do zagueiro Messias, que perdeu o contato visual com a bola.

Posteriormente, o camisa 99 do Leão invadiu a área e finalizou na saída do goleiro Tadeu para abrir o placar. Na sequência, o Esmeraldino cresceu e teve duas chances de marcar. Aos 30 minutos, Pedrinho ficou cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade ao parar em defesa do goleiro César. Já nos acréscimos, Wellington Rato bateu falta com maestria, que carimbou o travessão

Segunda etapa aberta

Goiás teve início melhor na etapa complementar com uma postura mais ofensiva. Contudo, o Avaí demonstrou maior eficiência e aumentou a vantagem pouco tempo depois do intervalo. O lateral-esquerdo DG faz cruzamento para a área, a defesa do Esmeraldino afasta mal. Marquinhos Gabriel aproveita a sobra e com liberdade ajeita e finaliza com força para anotar o segundo. Em um primeiro momento, o Goiás demonstrou abalo com o gol sofrido e demonstrou nervosismo ao errar na saída de bola, porém JP não conseguiu aproveitar a falha. Já o Leão novamente controlava o duelo. Os goianos reagiram aos 16 minutos e reduziram a desvantagem.

Depois de cobrança de escanteio, o centroavante Anselmo Ramon escorou de cabeça para a pequena área. Welliton, sem marcação, fez o gol dos visitantes. Pouco tempo depois, o atacante Emerson Ramon teve a chance de fazer o terceiro do Avaí, porém finalizou mal e não levou perigo ao gol adversário. O Esmeraldino ganhou ânimo e passou a pressionar pelo gol de empate. A equipe passou a ter uma presença maior próximo a área do Avaí e trocar passes. Aos 30 minutos, o Goiás perdeu grande oportunidade com Moraes, que chutou forte da entrada da área e a bola passou ao lado da trave e trouxe perigo ao goleiro César.

Jogos da 25ª rodada da Série B

Sexta-feira (5/9)

Amazonas 1×3 Remo

Paysandu 1×2 Volta Redonda

Coritiba 4×0 Ferroviária

Sábado (6/9)

Botafogo-SP 1×3 Athletico-PR

Domingo (7/9)

Criciúma 2×0 Chapecoense

América-MG x Operário – 18h30

Avaí x Goiás – 20h30

Segunda-feira (8/9)

Novorizontino x Atlético-GO – 19h30

Cuiabá x CRB – 20h

Vila Nova x Athletic – 21h30

