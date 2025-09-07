Novorizontino x Atlético-GO: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Atlético Goianiense se enfrentam, nesta segunda-feira (08), às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 25ª rodada da Série B - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

O Novorizontino e o Atlético-GO medem forças pela 25ª rodada da Série B, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (08). As duas equipes passam por momentos diferentes na competição. O Tigre do Vale passa por um jejum de vitórias, que influenciou em sua saída da zona de acesso para a elite do futebol brasileiro. Por outro lado, o Dragão deu uma resposta positiva e voltou a vencer no torneio.

Atualmente, o time do interior de São Paulo se encontra na sétima colocação, com 36 pontos. A equipe goiana está na 13ª posição, com 31 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva pelo streaming Disney +

Como chega o Novorizontino

O Tigre do Vale vive uma fase turbulenta na Série B, pois não conquista uma vitória há seis rodadas, sendo três derrotas consecutivas. O técnico Enderson Moreira deve contar com o retorno de dois jogadores. Afinal, o volante Fábio Matheus cumpriu suspensão automática na derrota para o Athletico e volta a ficar disponível. Pablo Dyego concluiu tratamento de lesão e recuperou suas condições físicas. Deste modo, a tendência é de que fique como alternativa no banco.

Como chega o Atlético-GO

O Dragão ainda não teve êxito em engatar uma sequência de triunfos, pois vinha de um resultado positivo, empate e derrota. Apesar disso, trouxe uma esperança que haja uma reviravolta com a vitória sobre o Amazonas, na rodada anterior.

O treinador Rafael Lacerda precisará encontrar um substituto para o zagueiro Wallace, que precisará cumprir suspensão. Com isso, há uma disputa em aberto entre Pedro Henrique e Tito, recém-contratado do Maringá, para formar a dupla com Adriano Martins. Assim, o mais provável é que Pedro Henrique fique com a vaga. O meio-campista Danielzinho e o atacante Maranhão, dois reforços da última janela serão opções para este duelo.

NOVORIZONTINO X ATLÉTICO-GO

Campeonato Brasileiro Série B – 25ª rodada

Data e horário: 08/09/2025 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVOHORIZONTINO: Airton; Rodrigo Soares, Dantas, César Martins e Mayk; Luís Oyama, Fábio Matheus, Jean Irmer e Rômulo Waguininho e Caio Dantas. Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Pedro Henrique (Tito) e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Radsley e Robert Santos; Lelê e Jean Dias. Técnico: Rafael Lacerda

Árbitro: Jonathan Benkesntein Pinheiro (RS)

Assistentes: Lúcio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

