Mano cogita adiar estreia de Willian pelo Grêmio somente para o Gre-Nal

O Grêmio vive um dilema interno em seu planejamento com relação ao aproveitamento do meio-campista Willian. Isso porque a comissão técnica estuda se a melhor solução é que a sua estreia ocorra já na partida seguinte, contra o Mirassol. Deste modo, se cogita que a melhor alternativa seja que o experiente atue pela primeira vez no Imortal, na rodada seguinte do Brasileirão, no Gre-Nal, no dia 21 de setembro.

Apesar de não apresentar limitação física, por precaução a comissão técnica do Tricolor gaúcho estuda adiar a sua estreia. Até mesmo para evitar provocar uma contusão física pelo tempo de inatividade. Willian fez seu primeiro trabalho com bola junto aos novos companheiros em treino deste domingo (07), no CT Luiz Carvalho. O meio-campista já havia participado de sessão de treinamento, do último sábado (06), mas apenas em atividade física. Vale relembrar que ele desembarcou no Brasil, na última sexta-feira (05).

O meio-campista estava em sua segunda passagem pelo Fulham, da Inglaterra, mas foi pouco utilizado, apenas 12 jogos, na temporada europeia passada. Por sinal, seu último jogo foi na derrota para o Everton pela Premier League, em maio, ou seja, há quase quatro meses.

Preparação do reforço antes da chegada

Neste cenário, Willian se concentrava a realizar atividades com um profissional particular, no intuito de conservar as melhores condições físicas. Mesmo com o período sem atuar, inicialmente o Grêmio, os representantes e até mesmo o atleta entendem que a parte física não seria um empecilho para que ele atuasse no embate seguinte.

No caso o duelo contra o Mirassol, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá na Arena, no dia 13 de setembro. Além disso, a expectativa é de que o volante Arthur Melo faça a sua reestreia pelo Grêmio exatamente neste mesmo confronto.

Prioridades do Grêmio na data Fifa

O Grêmio concentra seus esforços na preparação durante a paralisação dos compromissos devido à Data Fifa na recuperação de dois titulares. O clube se mobiliza para ter o lateral-direito João Pedro e o atacante Alysson à disposição contra o Mirassol. Ambos estavam entregues ao departamento médico e estão em reta final de recuperação.

Alysson não esteve disponível para o jogo contra o Flamengo, no último final de semana, por conta de uma torção no tornozelo em um treinamento no CT Luiz Carvalho. No caso de João Pedro, ele sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo na reta final de maio. O problema exigiu que ele passasse por uma cirurgia para corrigi-lo. O lateral-direito já recebeu liberação para voltar aos treinos com o restante do elenco, mas ainda é necessário passar por recondicionamento físico.

